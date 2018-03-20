В школе Бобруйска, где у работницы столовой нашли туберкулез, больше никто не заболел

В феврале у работницы столовой в СШ № 28 Бобруйска обнаружили туберкулез . Спустя полтора месяца специалисты говорят: все учащиеся и сотрудники школы обследованы, других заболевших не выявлено, помещения учреждения продезинфицированы, пишет «Коммерческий курьер» . Женщина проходит лечение. Но вернется ли она работать в школу — пока неизвестно.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

О заболевании 52-летней сотрудницы столовой родителям сообщили на школьном собрании. Некоторые отнеслись к тому, что произошло, с пониманием, другие требовали «наказать всех».

Коллеги заболевшей «повара, на котором держалось все» говорят, что женщина давно работает в системе общепита, что она хороший специалист и ушла на больничный из-за болей в спине. При этом в декабре, когда заболевшая сотрудница лежала в больнице, «никакого туберкулеза никто не нашел», как и во время регулярных медосмотров.

По словам заведующей филиалом «Бобруйский противотуберкулезный диспансер» Людмилы Бочаровой, у сотрудницы столовой выявили открытую форму туберкулеза. Женщина проходит лечение в Могилевском областном тубдиспансере:

— Вопрос о возвращении на работу человека, у которого был выявлен туберкулез и который прошел лечение, решается врачебно-контрольной комиссией Бобруйского тубдиспансера.

По словам Бочаровой, в 1996 году эта женщина уже болела туберкулезом, вылечилась и была снята с учета.

В прежние годы выявлялись и другие случаи заболевания туберкулезом в бобруйских учреждениях образования: у повара и воспитателя детского сада.

— Эти люди прошли лечение, но сейчас они не работают на прежних местах. Согласно постановлению Министерства здравоохранения Беларуси, работники детских садов и роддомов не допускаются к такой работе с туберкулезом, — подчеркнула заведующая филиалом.

Как ранее поясняли нам эксперты , туберкулез совсем не так легко подхватить, как грипп. Это — не более чем миф. Действительно, палочка Коха попадает в окружающую среду, когда бактериовыделители чихают, кашляют и даже разговаривают — и остается в воздухе в течение нескольких часов. Однако отнюдь не каждый человек, получивший палочку Коха, немедленно заболевает. Однократного мимолетного контакта с больными недостаточно для заражения. Возникновению заболевания способствует длительный и достаточно тесный контакт в закрытом помещении (тюремной камере, больничной палате, в квартире) и значительное ослабление защитных сил организма. Больного туберкулезом, говорят эксперты, «не стоит чураться». С ним можно общаться при условии соблюдения определенных гигиенических требований.