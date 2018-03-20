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В школе Бобруйска, где у работницы столовой нашли туберкулез, больше никто не заболел
21.03.2018 15:54 — Новости Общества | Tut.by
В феврале у работницы столовой в СШ № 28 Бобруйска
О заболевании 52-летней сотрудницы столовой родителям сообщили на школьном собрании. Некоторые отнеслись к тому, что произошло, с пониманием, другие требовали «наказать всех».
Коллеги заболевшей «повара, на котором держалось все» говорят, что женщина давно работает в системе общепита, что она хороший специалист и ушла на больничный из-за болей в спине. При этом в декабре, когда заболевшая сотрудница лежала в больнице, «никакого туберкулеза никто не нашел», как и во время регулярных медосмотров.
По словам заведующей филиалом «Бобруйский противотуберкулезный диспансер» Людмилы Бочаровой, у сотрудницы столовой выявили открытую форму туберкулеза. Женщина проходит лечение в Могилевском областном тубдиспансере:
— Вопрос о возвращении на работу человека, у которого был выявлен туберкулез и который прошел лечение, решается врачебно-контрольной комиссией Бобруйского тубдиспансера.
По словам Бочаровой, в 1996 году эта женщина уже болела туберкулезом, вылечилась и была снята с учета.
В прежние годы выявлялись и другие случаи заболевания туберкулезом в бобруйских учреждениях образования: у повара и воспитателя детского сада.
— Эти люди прошли лечение, но сейчас они не работают на прежних местах. Согласно постановлению Министерства здравоохранения Беларуси, работники детских садов и роддомов не допускаются к такой работе с туберкулезом, — подчеркнула заведующая филиалом.
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52-летняя женщина сейчас проходит лечение. У нее - открытая форма туберкулеза. Вернется ли она работать в школу, пока не известно.
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