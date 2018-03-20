Поликлинику в микрорайоне Юг-7а в Витебске планируют сдать к концу года

Ввод поликлиники в микрорайоне Юг-7а в Витебске запланирован на четвертый квартал, сообщил главный врач городской центральной поликлиники Станислав Титович.

Здание поликлиники из трех корпусов располагается на пересечении улиц Чкалова и Маргелова. На объекте в двухсменном режиме без выходных работают около 300 работников стройтреста № 9. Ведутся монтажные работы и прокладка инженерных коммуникаций. В апреле начнется благоустройство территории. Выйти на пусконаладочный этап планируют к сентябрю. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на конец года.

Поликлиника рассчитана более чем на 1 тысячу посещений в смену. Она будет обслуживать около 55 тысяч жителей ближайших микрорайонов. Помимо взрослой многопрофильной поликлиники здесь будут детское, стоматологическое отделения и женская консультация. В медучреждении будут работать более 400 человек.

По словам Станислава Титовича, аналогов новой поликлинике в области нет. Наличие узких специалистов, современного оборудования (компьютерный томограф, рентген-диагностический комплекс, маммограф, узи-аппараты и т.д.) обеспечат полную диагностику и консультирование пациентов.

В поликлинике планируют внедрить электронные карту и рецепт. Вызвать врача на дом или записаться к специалисту пациенты смогут по интернету. В работе регистратуры будут использовать электронные терминалы (как в банках). Но сохранят и старые методы работы (запись по телефону).

Общий объем инвестиций в проект составляет 24 млн рублей, из них почти половина — стоимость строительно-монтажных работ, остальное — затраты на приобретение необходимой медтехники и оборудования.