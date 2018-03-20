Полностью перейти на безналичные расчеты за питание в школах Беларуси планируется к 2020 году

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21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход на безналичные расчеты за питание в белорусских школах планируется завершить к 2020 году, сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Система безналичного расчета за школьное питание с использованием системы ЕРИП или "Карты учащегося" начала внедряться в 2017 году. По словам министра, она полностью себя оправдывает. Родители знают, что деньги, предназначенные для оплаты питания в школе, пошли именно на эти цели. А классные руководители освобождены от сбора наличных денег и ежедневных расчетов с комбинатом школьного питания.

"В соответствии с республиканским планом по осуществлению контроля за организацией питания в учреждениях общего среднего образования на 2018-2020 годы переход на безналичные расчеты за питание в школах должен завершиться к 2020 году, - отметил Игорь Карпенко. - Однако в регионах планируют это сделать уже к 1 января 2019 года".-0-

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