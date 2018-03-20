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Выпускные экзамены за курс средней школы могут измениться уже к 2020 году

21.03.2018 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Общеобразовательный тест за курс средней школы может появиться к 2020 году. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.


Министр образования Игорь Карпенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в вуз, считает министр образования.

По словам Игоря Карпенко, комплексный общеобразовательный тест — это условное понятие.

— Сегодня форма аттестации за курс средней школы не соответствует форме аттестации при поступлении в высшие учебные заведения. Раньше, если мы писали в школе сочинение, то четко знали, что при поступлении в вуз тоже будем писать сочинение. А сейчас получается так: я пишу изложение, пишу контрольную работу по математике в школе, а приходя поступать в вуз, сдаю тесты — совершенно другая форма аттестации. Поэтому для нас очевидно, что форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в высшее учебное заведение, — сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время эти вопросы уже прорабатываются специалистами института развития образования, Национального института образования и академии последипломного образования вместе с педагогической общественностью. Ожидается, что нововведение заработает к 2020 году.

О том, что в Беларуси планируют проводить общеобразовательный тест в качестве выпускного экзамена после 11 классов, Игорь Карпенко говорил на республиканском педсовете еще в августе 2017 года.

 
 
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