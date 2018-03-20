В рейтинге Mercer Минск опять назвали худшим городом Европы по качеству жизни

Международная консалтинговая компания Mercer составила очередной рейтинг городов по качеству жизни Quality of Living Rankings-2018, в котором Минск оказался на 188-м месте из 231. Столица Беларуси опять заняла последнее место среди европейских городов, вошедших в список.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первое место заняла Вена, на втором месте расположился Цюрих, на третьем — новозеландский Окленд, на четвертом — Мюнхен, на пятом — канадский Ванкувер.

Соседний Вильнюс оказался на 81-м месте, Варшава — на 82-м, Таллин — на 87-м, Рига — на 90-м, Москва — на 167-м и Киев на 173-м. В итоге Минск оказался на последнем месте среди всех европейских городов, которые были в списке. По сравнению с прошлым годом белорусская столица улучшила свою позицию на одно место.

Рейтинг Quality of Living Rankings составляется с учетом 39 факторов, сгруппированных в 10 категорий: политическая и социальная среда, экономическая среда, социально-культурная среда, медицина и здоровье, инфраструктура и транспорт, возможности для отдыха, школы и образование, жилье, окружающая среда, потребительские товары.

Почему Минск на таком низком месте

В 2016 году мы уже объясняли , почему у Минска такие плохие результаты. Как рассказали тогда TUT.BY в компании Mercer, каждая из категорий факторов имеет разный вес при составлении рейтинга. Более того, менее половины из них формируют 2/3 от общего результата. Поэтому, чтобы попасть на высокую строчку в списке, нужно быть лидером не по большинству позиций, а по ключевым из них.

Например, если в Минске будут прекрасные показатели по возможности снять жилье или поселиться в гостинице, но недостаточный уровень отношений с развитыми странами — высокое место белорусской столице не светит. Можно сколько угодно говорить о доступности образования, но без упрощенного или безвизового режима с тем же ЕС мы также не окажемся в топе рейтинга.

Возникает резонный вопрос: какое значение для комфортного проживания в городе имеют отношения с другими странами, а также наличие или отсутствие виз? Это ведь не транспортная инфраструктура и не доступная медицина.

Все дело в том, что Quality of Living Rankings составляется вовсе не для жителей того или иного города, а для иностранцев. В первую очередь для бизнесменов — клиентов консалтинговой компании Mercer, которые хотят работать за границей или направить в другое государство своих подчиненных. И именно на основании их пожеланий и были выбраны города для списка.

И для этих категорий людей важны вещи, о которых мы порой даже не задумываемся. В Mercer отмечают, что свою роль при составлении рейтинга играет, например, наличие международного аэропорта с возможностью оперативного вылета в максимальное число стран, количество международных школ или определенный допустимый уровень загрязнения окружающей среды.

Поэтому не стоит воспринимать Quality of Living Rankings как заговор или дискредитацию белорусской столицы со стороны западных исследователей. Просто эта информация — не для нас. Правда, именно по ней Минск могут оценивать иностранные инвесторы, для которых чистые улицы и вовремя прибывающий на остановку троллейбус — далеко не первостепенные вещи.

Напомним, в 2014 году Минск был 189-м в списке из 223 городов, в 2015 году — 189-м из 230 городов, в 2016 году — на 190-м из 230, в 2017-м — на 189-м из 231 города.