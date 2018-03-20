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Директор частного центра образования в Барановичах осужден за взятки и служебный подлог
21.03.2018 16:47 — Новости Общества | Tut.by
В Барановичах 33-летний директор частного учреждения образования (Центра промышленной безопасности) осужден за получение взяток и служебный подлог, сообщили
Как стало известно, мужчина с апреля по август 2017 года, чтобы получить имущественные выгоды, вносил в официальные документы недостоверные сведения. То есть выдавал справки об обучении гражданам, чьими услугами воспользовался бесплатно. В частности, речь идет о ремонте автомобиля, изготовлении кованых изделий, зубопротезировании.
В отношении директора центра было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 427 (служебный подлог), ч.1 и ч.2 ст. 430 (получение взятки) УК. Суд Барановичского района и города Барановичи признал его виновным. По совокупности преступлений мужчина приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также на четыре года он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.
Фигурант обжаловал приговор. Обвиняемый и его защитник указали, что никаких имущественных выгод мужчина имел, поскольку все услуги ему оказывали друзья, и оплаты они не требовали изначально. Также он считает, что выданные им документы не являются официальными, так как не несут для их владельца никаких последствий. Мужчина просил отменить приговор и прекратить производство по делу. Однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор оставила без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
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Как стало известно, мужчина с апреля по август 2017 года, чтобы получить имущественные выгоды, вносил в официальные документы недостоверные сведения.
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