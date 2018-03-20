Президент считает, что дома с граффити смотрятся лучше остальных. Минские муралы с коптера

«Это творчество», — дал оценку уличным граффити Александр Лукашенко. В своем отношении к стрит-арту президент признался во вторник, 20 марта, на встрече с молодежью. Вообще сами муралы, а еще чаще то, что на них нарисовано, нравятся далеко не всем. Но глава государства считает, что «украшенные таким образом здания смотрятся гораздо лучше».

Знаменитые уличные граффити Минска — в нашем видео. Другие муралы мы покажем в следующем видео.

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