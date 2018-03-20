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Президент считает, что дома с граффити смотрятся лучше остальных. Минские муралы с коптера
21.03.2018 18:35 — Новости Общества | Tut.by
«Это творчество», —
Знаменитые уличные граффити Минска — в нашем видео. Другие муралы мы покажем в следующем видео.
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"Это творчество", - дал оценку уличным граффити Александр Лукашенко. В своем отношении к стрит-арту президент признался во вторник, 20 марта, на встрече с молодежью....
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