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Президент считает, что дома с граффити смотрятся лучше остальных. Минские муралы с коптера

21.03.2018 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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«Это творчество», — дал оценку уличным граффити Александр Лукашенко. В своем отношении к стрит-арту президент признался во вторник, 20 марта, на встрече с молодежью. Вообще сами муралы, а еще чаще то, что на них нарисовано, нравятся далеко не всем. Но глава государства считает, что «украшенные таким образом здания смотрятся гораздо лучше».

Знаменитые уличные граффити Минска — в нашем видео. Другие муралы мы покажем в следующем видео.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

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Теги: Минск
 
 
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"Это творчество", - дал оценку уличным граффити Александр Лукашенко. В своем отношении к стрит-арту президент признался во вторник, 20 марта, на встрече с молодежью....
 
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