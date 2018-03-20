В столице задержали 19-летнего парня, который украл шесть тысяч долларов у родителей своей девушки

Милиция задержала 19-летнего парня, который украл из тайника у родителей своей девушки шесть тысяч долларов. Деньги он потратил за неделю, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда парень бывал у своей девушки, то не один раз замечал, как ее родители доставали из тайника отложенные на ремонт квартиры деньги. Улучив момент, он украл шесть тысяч долларов. Деньги молодой человек потратил за неделю на карманные расходы. Родители девушки узнали, что их накопления похитил парень дочери, и потребовали вернуть. Тот отказался, и они обратились в милицию.

Советским районным отделом Следственного комитета в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 205 (Кража) УК РБ. Такое действие наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Парень нигде официально не работает, ранее не судим.