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"Ударил кулаком по голове". В суд ушло дело очередного сержанта из Печей

21.03.2018 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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В суд ушло дело очередного сержанта из Печей. Военнослужащего обвиняют в злоупотреблении властью, по делу проходит четыре потерпевших.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

13 марта Генеральная прокуратура направила в суд Борисовского района уголовное дело в отношении сержанта Б. По версии обвинения, он систематически требовал у подчиненных, чтобы те покупали ему кофе и сигареты. Кроме того, с 16 июля по 14 октября 2017 года забирал у рядовых мобильные телефоны. Если сержант видел, что парни пользовались запрещенным в армии мобильным с камерой, то не докладывал об этом руководству, а просто отбирал телефоны, а затем звонил за счет рядовых.

— 14 октября в коридоре здания медицинской роты обвиняемый совершил насилие в отношении подчиненного — тот забрал у сержанта свой телефон. Обвиняемому это не понравилось. Он сначала досмотрел рядового, затем стал угрожать, выражаться нецензурной бранью, схватил его за руку и ударил кулаком в голову, чем причинил физическую боль, моральные страдания и унижения, — рассказал TUT.BY ведущий специалист суда Борисовского района Дмитрий Кривело.

Это произошло, когда в Печах уже работали следователи по делу погибшего Александра Коржича. Напомним, тело молодого человека обнаружили 3 октября в подвале. Он семь дней провисел в петле пока его нашли. Во время расследования было возбуждено десятки уголовных дел, связанных с дедовщиной.

Сейчас в суде Борисовского района находятся два уголовных дела в отношении сержантов. 30 марта будет оглашен приговор Игорю Хищенко, который «воспитывал» солдат указкой и электрошокером. Дело сержанта Б. начнут рассматривать в апреле.

 
 
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Военнослужащего обвиняют в злоупотреблении властью, по делу проходят четыре потерпевших.
 
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