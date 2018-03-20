Министр образования - о независимой аттестации и дополнительных часах иностранного в гимназиях

Урежут ли часы иностранного в гимназиях, кто сможет изучать предметы на повышенном уровне и введут ли независимую аттестацию для выпускников девятых классов? На эти и другие вопросы по реформе образования ответил министр образования во время онлайн-конференции БЕЛТА.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Что будет с «дополнительными» часами иностранного в гимназиях?

Отличительная особенность гимназий — большее количество часов на изучение иностранного языка. После упразднения экзаменов в гимназии из их учебного плана не планируют исключать дополнительные два часа уроков иностранного.

Министр образования Игорь Карпенко отметил , что основная идея — создать равные условия, чтобы и в школах дети могли изучать дисциплины на повышенном уровне.

— Сегодня в гимназиях и средних школах используются одинаковые программы по всем учебным предметам. В 10−11-х классах и в гимназиях, и в средних школах предусмотрена возможность изучать учебные предметы на базовом и повышенном уровнях. Отличительной особенностью учебного плана гимназий от школы является большее количество часов на изучение иностранного языка (на два часа) в 5−9-х классах. И никто не планирует исключать эти дополнительные два часа из учебного плана гимназий, — заверил министр. — Более того, для создания равных условий получения общего среднего образования мы планируем средним школам также предоставить возможность отводить пять часов на изучение иностранного языка в 5−7-х классах. Кроме этого, мы расширяем возможности использования этих пяти часов для школ и гимназий: с 8-го класса они могут использоваться не только на иностранный язык, но и для изучения других учебных предметов на повышенном уровне. Для развития способностей детей учебным планом во всех классах предусмотрены часы на проведение факультативных занятий, а также возможны занятия в объединениях по интересам.

Игорь Карпенко заверил, что вопросы деления на группы для изучения иностранных языков и вопросы наполняемости групп «должны решать непосредственно учреждения образования вместе с органами управления в соответствии с имеющейся нормативной базой».

— Вместе с тем нужно понимать, что наполняемость подгрупп — не главное условие качества обучения иностранному языку. Могу об этом говорить профессионально, так как по второй специальности являюсь учителем иностранного языка. В некоторых школах при небольшой наполняемости подгрупп качество усвоения языка оставляет желать лучшего. В первую очередь нужно совершенствовать методику преподавания иностранного языка, применять современные коммуникативные методики.

Кто сможет изучать предметы на повышенном уровне?

Министр образования отмечает, что профильному обучению предшествует допрофильная подготовка учащихся на второй ступени общего среднего образования.

Начиная с 5 класса учащимся предлагается системное изучение факультативных занятий по учебным предметам, к которым учащиеся проявляют интерес. Это позволяет более полно учитывать познавательные интересы, способности учащихся и способствует мотивированному выбору профиля обучения. В дальнейшем допрофильная подготовка помогает профессиональному самоопределению учащихся, выбору ими дальнейшего образовательного пути — продолжить учебу в 10−11-м классах среднеобразовательной школы либо в учреждении профессионально-технического или среднего специального образования.

По словам министра, с 2018—2019 учебного года будет возможность изучать учебные предметы на повышенном уровне как в школах, так и в гимназиях на второй ступени общего среднего образования.



Фото: TUT.BY

Когда введут независимую аттестацию после 9-го класса?



Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/nezavisimaja-attestatsija-za-9-j-klass-budet-vvedena-posle-polnogo-perehoda-na-obnovlennyj-uchebnyj-295063−2018/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимая аттестация за 9-й класс общеобразовательной средней школы будет введена после полного перехода на обновленный учебный план. Об этом сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. «Предполагается, что независимая аттестация по завершении обучения в 9-м классе будет введена после полного перехода на обновленный типовой учебный план общего среднего образования, который произойдет в 2019/2020 учебном году», — отметил министр образования. В качестве одного из вариантов проведения независимой итоговой аттестации рассматривается аналог республиканских контрольных работ, которые были проведены в марте этого года по математике и географии. Учащиеся выполняли контрольные работы в своих школах по текстам Министерства образования, а проверяли их независимые районные, областные и минская городская комиссии. «Сейчас мы анализируем результаты выполнения учащимися контрольных работ, плюсы и минусы механизма их проведения. Полученные выводы будут учтены при организации и проведении независимой аттестации», — подчеркнул Игорь Карпенко. По его словам, введение независимой аттестации после 9-го класса не повлияет на организацию обучения в 10−11-м классах. Сохранятся профильные и базовые классы. При этом зачисление в профильные классы будет осуществляться по итогам независимой аттестации. Кто не пройдет в профильный класс, сможет продолжить обучение в базовом классе или в учреждении среднего специального или профессионально-технического образования.-0-Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

— Предполагается, что независимую аттестацию по завершении обучения в 9-м классе введут после полного перехода на обновленный типовой учебный план общего среднего образования, который произойдет в 2019—2020 учебном году, — отметил министр образования.

В качестве одного из вариантов проведения независимой итоговой аттестации рассматривается аналог республиканских контрольных работ, которые были проведены в марте этого года по математике и географии. Учащиеся выполняли контрольные работы в своих школах по текстам Министерства образования, а проверяли их независимые районные, областные и минская городская комиссии.

— Сейчас мы анализируем результаты выполнения учащимися контрольных работ, плюсы и минусы механизма их проведения. Полученные выводы будут учтены при организации и проведении независимой аттестации, — подчеркнул Игорь Карпенко.

По его словам, введение независимой аттестации после 9-го класса не повлияет на организацию обучения в 10−11-м классах. Сохранятся профильные и базовые классы. При этом зачисление в профильные классы будет осуществляться по итогам независимой аттестации. Кто не пройдет в профильный класс, сможет продолжить обучение в базовом классе или в учреждении среднего специального или профессионально-технического образования.