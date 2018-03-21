Заседание Исполкома Ассоциации участников космических полетов открывается в Минске

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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов (АУКП) открывается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

В заседании, которое продлится до 26 марта, примут участие члены Исполкома - космонавты из России, США, Китая, Германии и Франции. Приедут и космонавты-уроженцы Беларуси - президент Федерации космонавтики России, дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок и летчик-космонавт, герой России Олег Новицкий.

Для членов Исполкома Ассоциации участников космических полетов запланировано шесть технических сессий на базе Национальной академии наук Беларуси и гостиницы "Президент-Отель". Они также посетят места, которые будут задействованы во время 31-го Международного конгресса АУКП: БелАЗ, Дворец Республики, НВЦ "Белэкспо", Минский аэроклуб ДОСААФ, Большой театр оперы и балета Беларуси. Кроме того, планируется прием членов Исполкома АУКП на уровне руководства правительства Беларуси.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов.

Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. 31-й конгресс состоится в Минске 9-15 сентября. Приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа конгресса включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.-0-