Черное мороженое выпустили в Могилеве. Первая пробная партия — 20 тысяч штук — скоро появится в продаже.

Черный цвет — модный тренд в сфере продуктов питания, утверждает производитель. В Могилеве мороженое цвета ночи делают со вкусом черной смородины. В каждый рожок, также черный, добавлен джем. По словам представителей производителя, аналогов черному мороженому в Беларуси пока нет.