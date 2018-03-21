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Черное мороженое выпустили в Могилеве
22.03.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Черное мороженое выпустили в Могилеве. Первая пробная партия — 20 тысяч штук — скоро появится в продаже.
Черный цвет — модный тренд в сфере продуктов питания, утверждает производитель. В Могилеве мороженое цвета ночи делают со вкусом черной смородины. В каждый рожок, также черный, добавлен джем. По словам представителей производителя, аналогов черному мороженому в Беларуси пока нет.
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Пробная партия - 20 тыс. штук - скоро появится в продаже.
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