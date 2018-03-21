Задержания ко Дню Воли, дом будущего, громкие суды и паром через Припять - все за вчера

Расстроились: Минск в одном рейтинге опять назвали худшим по качеству жизни среди городов Европы — и объяснения вполне разумны. Ладно, столица, мы все равно тебя любим, давай вместе развиваться и улучшаться!
ВАЖНОЕ
В Беларуси хотят поднять ставки единого налога за месяц с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц — и вот на сколько.
В Минске задержали активистов, входящих в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР: Вячеслава Сивчика, Максима Винярского и политика Владимира Некляева. Похоже, они встретят День Воли «на сутках» на Окрестина. Вчера же стало известно, что Мингорисполком ответил отказом на все заявки о проведении шествия 25 марта.
Министр образования вчера рассказывал о грядущей реформе. Вот здесь мы собрали все о гимназиях: урежут ли часы иностранного, кто сможет изучать предметы на повышенном уровне, введут ли независимую аттестацию для выпускников девятых классов; а здесь — все о вузах: какие специальности сократят, где цифры приема вырастут, а где — упадут.
Наконец-то готов паром, который «заменит» треснувший мост в Житковичском районе, — и, если позволит погода, завтра он поплывет «на работу». Вот здесь просто показали вам, какой он, — а сегодня обещаем много красивых фото и рассказ о забавных нюансах его создания.
«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на интернет и телефонные услуги. Что сколько будет стоить — рассказываем здесь.
В МИД РФ собрали всех послов и донесли им позицию по отравлению Скрипалей. Суть встречи вкратце: Россия никому ничего не должна. Британский посол не пришел.
А вы знали, что в Беларуси построили три многоквартирных дома будущего? Мы съездили в один из таких, в Гродно, — чтобы разобраться, как можно использовать городскую канализацию для бесплатного отопления и какую выгоду приносит солнечная станция на крыше. А заодно пообщались с новоселами и изучили их жировки.
Разбирались, кого на днях президент обвинил в интригах на нацотборе «Евровиденья». «Этот человек «уже завтра может собирать шмотки и ехать за пределы страны. Петь и выступать, показывать свое творчество. Потому что да, я понимаю, это состязание, это конкуренция. Но зачем же ты страну оплевываешь?».
А вот — все о ЗОЖе гимнастки Ксении Санкович. «Я очень боялась завершения карьеры. Думала: вдруг меня сейчас как разнесет и я не смогу с собой совладать… Но когда плод перестает быть запретным, как-то и не хочется всех этих продуктов. Мечтала о шоколадках. А сейчас складирую их дома и чувствую, что пора раздавать, пока не вышел срок годности».
Лукашенко не так давно заявил, что не исключает создания в Беларуси Министерства цифровой экономики. А ранее обмолвился, что придет время и вносить изменения в основной закон страны — Конституцию. Как связаны эти планы — разберемся сегодня в прямом эфире «Экономики на пальцах». Подключайтесь в 15.25!
Кстати. Вчера же был Всемирный день поэзии! И все мы учили в школе стихи наизусть, даже если не любили то, что нам задавали, или были последними разгильдяями. Давайте вспомним стихи из школьной программы по белорусской и русской литературе: вот здесь можно дополнить пропуски и узнать, насколько глубоко и прочно эти строки застыли в вашей памяти.
Ваша редакция
Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.