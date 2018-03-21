Задержания ко Дню Воли, дом будущего, громкие суды и паром через Припять - все за вчера

Доброе утро!

Расстроились: Минск в одном рейтинге опять назвали худшим по качеству жизни среди городов Европы — и объяснения вполне разумны . Ладно, столица, мы все равно тебя любим, давай вместе развиваться и улучшаться!





ВАЖНОЕ

В Беларуси хотят поднять ставки единого налога за месяц с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц — и вот на сколько .

В Минске задержали активистов, входящих в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР: Вячеслава Сивчика, Максима Винярского и политика Владимира Некляева. Похоже, они встретят День Воли «на сутках» на Окрестина . Вчера же стало известно, что Мингорисполком ответил отказом на все заявки о проведении шествия 25 марта.





Министр образования вчера рассказывал о грядущей реформе. Вот здесь мы собрали все о гимназиях : урежут ли часы иностранного, кто сможет изучать предметы на повышенном уровне, введут ли независимую аттестацию для выпускников девятых классов; а здесь — все о вузах : какие специальности сократят, где цифры приема вырастут, а где — упадут.

Наконец-то готов паром, который «заменит» треснувший мост в Житковичском районе, — и, если позволит погода, завтра он поплывет «на работу». Вот здесь просто показали вам, какой он , — а сегодня обещаем много красивых фото и рассказ о забавных нюансах его создания.

«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на интернет и телефонные услуги. Что сколько будет стоить — рассказываем здесь .

В МИД РФ собрали всех послов и донесли им позицию по отравлению Скрипалей. Суть встречи вкратце: Россия никому ничего не должна. Британский посол не пришел .

ПОПУЛЯРНОЕ

Помните совсем не сказочную история полуслепой Анны и ее 13-летнего сына Димки с границы Беларуси и России? Судьба этой маленькой белорусской семьи — непростая и с человеческой, и с юридической точек зрения. И пока Анна пытается устроить свою и ребенка жизнь, как может и умеет, ей помогают читатели TUT.BY . Кто-то деньгами, кто-то — тушенкой или вьетнамскими свинками. Кто чем может.

А вы знали, что в Беларуси построили три многоквартирных дома будущего? Мы съездили в один из таких, в Гродно, — чтобы разобраться, как можно использовать городскую канализацию для бесплатного отопления и какую выгоду приносит солнечная станция на крыше. А заодно пообщались с новоселами и изучили их жировки .





Вот здесь собрали три истории покупки жилья на дне и пике цен . Кто-то 40 тысяч на «двушке» за три года потерял — вот как рынок иноогда лихорадит!

Обещанная белорусам зарплата в 1000 рублей снова отдалилась, как горизонт. Президент потребовал от правительства к 1 апреля восстановить средние заработки до этой суммы, а мы поговорили с теми, кто уже получает столько — и даже больше. Итак, на что и сколько они тратят, хватает ли им этой суммы ? Еще, кстати, мы расспросили белорусов, во сколько им обходятся коммунальные блага и готовы ли они оплачивать их по стопроцентным тарифам .

В Гомеле суд вчера выслушал последние слова высокопоставленных обвиняемых по делу о порче 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате, а в Борисове — последнее слово подполковника из Печей, который брал взятки колбасой и спиртным . Сюда, кстати, поступило еще одно дело о злоупотреблении властью в Печах — и вот у нас подробности .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Александр Лукашенко вспомнил, как 8 лет назад совместил рабочую поездку в Швейцарию с отпуском, а потом Stadler начал производить в Беларуси вагоны для железнодорожного транспорта. Мы собрали еще несколько подобных историй, когда после заграничного отдыха президента в страну приходили иностранные инвесторы .

Разбирались, кого на днях президент обвинил в интригах на нацотборе «Евровиденья». «Этот человек «уже завтра может собирать шмотки и ехать за пределы страны. Петь и выступать, показывать свое творчество. Потому что да, я понимаю, это состязание, это конкуренция. Но зачем же ты страну оплевываешь?».

Вот у нас чудесная история о бодибилдире, который стоял у истоков культуризма в нашей стране — а потом попал в колонию за сбыт жиросжигателя с эфедрином в составе. Но и там тренировался сам, а сейчас вышел — и тренирует сына. «Смотрю на своих ровесников с пузом и понимаю, что не хочу быть таким же. Мне 46 лет, и я стараюсь следить за здоровьем. Но в то же время не держу жесткую диету, могу съесть пиццу с пивом». А вот здесь у нас, кстати, популярные правила, на которые не стоит обращать внимания, если ваша цель — похудеть . Проверено учеными!

А вот — все о ЗОЖе гимнастки Ксении Санкович . «Я очень боялась завершения карьеры. Думала: вдруг меня сейчас как разнесет и я не смогу с собой совладать… Но когда плод перестает быть запретным, как-то и не хочется всех этих продуктов. Мечтала о шоколадках. А сейчас складирую их дома и чувствую, что пора раздавать, пока не вышел срок годности».





Лукашенко не так давно заявил, что не исключает создания в Беларуси Министерства цифровой экономики. А ранее обмолвился, что придет время и вносить изменения в основной закон страны — Конституцию. Как связаны эти планы — разберемся сегодня в прямом эфире «Экономики на пальцах». Подключайтесь в 15.25 !

Смотрите, какой позитив оставили напоследок: сотрудник службы отлова в Лиде месяц кормил спасенную МЧС собаку своими обедами и искал ей хозяина . И таки нашел!

Все новости среды, 21 марта

Кстати. Вчера же был Всемирный день поэзии! И все мы учили в школе стихи наизусть, даже если не любили то, что нам задавали, или были последними разгильдяями. Давайте вспомним стихи из школьной программы по белорусской и русской литературе: вот здесь можно дополнить пропуски и узнать , насколько глубоко и прочно эти строки застыли в вашей памяти.

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