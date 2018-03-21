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Крошки на окошке. Тест: угадайте, что вырастет из ростков на фото

22.03.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Весной на деревьях распускаются почки, а на окнах… прорастают перцы в стаканчиках из-под сметаны. Наверняка многие из нас поливали в детстве такую своеобразную грядку. «Евроопт» предлагает сделать это еще раз и продлевает в своих гипермаркетах акцию «Краіна вітаміна» до 15 апреля. В ее рамках торговая сеть предлагает белорусам почувствовать себя агрономом, не выходя из дома. Помните ли вы, как выглядят растения-малыши, пока они еще не доросли до «большой земли»? Давайте проверять вместе.

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Организовать шикарный огород дома теперь проще: акция «Краіна Вітаміна» продлена до 15 апреля! Подробности на vitamina.by.

 
 
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В рамках акции "Краіна вітаміна", продленной до 15 апреля, "Евроопт" предлагает белорусам почувствовать себя агрономом, не выходя из дома. Помните ли вы, как выглядят...
 
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