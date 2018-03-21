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Крошки на окошке. Тест: угадайте, что вырастет из ростков на фото
22.03.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Весной на деревьях распускаются почки, а на окнах… прорастают перцы в стаканчиках из-под сметаны. Наверняка многие из нас поливали в детстве такую своеобразную грядку. «Евроопт» предлагает сделать это еще раз и продлевает в своих гипермаркетах акцию «
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В рамках акции "Краіна вітаміна", продленной до 15 апреля, "Евроопт" предлагает белорусам почувствовать себя агрономом, не выходя из дома. Помните ли вы, как выглядят...
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