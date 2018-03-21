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В Минске нашли 13-летнюю школьницу
22.03.2018 10:04 — Новости Общества | Tut.by
Милиция нашла 13-летнюю школьницу Наталью Котлярову, которая просила ее не искать. Об этом
Девочку нашли сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних вечером 21 марта — школьница гуляла в столичном торговом центре по проспекту Победителей.
В настоящее время несовершеннолетняя находится в социально-педагогическом центре.
Напомним, ученица средней школы № 4 Минска
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Девочку нашли сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних вечером 21 марта - школьница гуляла в столичном торговом центре по проспекту Победителей.
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