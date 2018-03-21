Лукашенко о Хатыни: Мир вновь забывает эти уроки

Великая Отечественная война оставила белорусскому народу тяжелое наследие — память о страшных трагедиях людей, ставших свидетелями и жертвами чудовищных преступлений фашизма. Об этом заявил Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю 75-летия трагедии в Хатыни, сообщает в пресс-службе президент Беларуси.



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«22 марта 1943 года в жизнь маленькой деревеньки пришла беда. Терпящие поражение на фронтах оккупанты вынесли смертный приговор мирному населению. Каратели не пощадили стариков, женщин и грудных младенцев. В огне погибли 149 человек.

Мы никогда не смиримся с ужасом родителей, на глазах которых умирали дети. Нам никогда не забыть страх и беспомощность ребенка, ищущего защиты у взрослого и не понимающего, за что отнимают у него жизнь. Нам не простить горя отца, выжившего, но потерявшего своего сына, и слез мальчика, нашедшего спасение под телом убитой матери.

Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи зверски уничтоженных деревень. Оплакивая жертв этих ужасных событий, оплакиваем каждого третьего жителя Беларуси, погибшего во время Второй мировой войны. Эта боль навсегда останется в наших сердцах как память о жестоких преступлениях против человечности. И нет им оправдания.

Слишком дорогой ценой досталась свобода родной земли нашему народу. Историческую память о тех страшных годах мы бережно сохраним и передадим детям как иммунитет против любой военной агрессии и националистической враждебности. Как понимание того, что ничто на свете не стоит отобранной человеческой жизни.

Мир вновь забывает эти уроки. Военные угрозы, террористические акты, межконфессиональные распри и межнациональные конфликты заполняют страницы истории XXI века новыми бесчисленными жертвами. И современное лицо зла, порой спрятанное за маской благих намерений, — такое же уродливое, как и нацизма. Идеи сверхдержавности и превосходства наций находят очередных последователей и ведут к новым бедам.

Мы, белорусы, носители генной памяти нечеловеческих страданий народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне, говорим всем: «Пусть скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии. Пусть их металлический плач донесется до тех уголков Земли, где сегодня забыли о том, что жизнь — это дар свыше, мир — самая большая ценность.

Мы должны это помнить всегда!»