"Стройка века. Сердце ёкало". Как пинские корабелы всем заводом строили паром на замену мосту

19 января, когда православные рубили крещенские Иордани, а рыбаки вытаскивали из лунок окуней, белорусские моряки гнали рудовоз из порта на Пинский судостроительный завод. Как только судно стало в эллинг, для полесских корабел началась стройка года республиканского масштаба.





Над паромом, который вскоре заменит треснувший мост над Припятью, трудились всем Пинским судостроительным заводом. С утра до позднего вечера в цехах, трюмах, на площадках не прекращалась работа. За два месяца на пинской верфи из брутальной ржаво-рыжей баржи, которая раньше перевозила щебень, сделали новое судно с фонарями, аппарелями для заезда и съезда автомобилей, скамейками и навесом для пассажиров.

Рудовоз для парома взяли в пинском порту. Его начальник, моряк со стажем Владимир Дьякончук, у которого «душа болит за белорусское речное пароходство», все свои суда знает по номерам.

— Вон 499-й, — показывает Владимир Николаевич на судно, которое стоит на подпорках на берегу пинского судостроительного завода. — Там надо заменить 100 квадратов металла. Это немного. Если взять длину рудовоза 75 метров и 10 метров ширины и менять все, то получается 750 квадратов.

Дьякончук говорит, что паром до «переоборудования» был одним из пяти его «лучших из лучших» рудовозов.

— Не жалко было отдавать?

— Это же люди. Тут жалеть не надо, — вздыхает моряк.

Владимир Николаевич объясняет: рудовозами баржи назвали еще в советские времена, когда судна возили руду из Украины. Сейчас они де-факто щебневозы.





— Занимаемся перевозкой отсева щебня для дорожно-строительных организаций. Из Микашевичей возим в Пинск, Дрогичин, Иваново, Столин. Вот недавно договор заключил, будем возить в Кобрин. Водным транспортом выгодно. На рудовоз по большой воде, весной, загружается 1056 тонн. При этом для перевозки 1000 тонн нужно послать 50 МАЗов 20-тонников. Вот такой расклад.





Как вспоминает начальник пинского порта, баржу под будущий паром у него забирали, когда на реке еще лед стоял:

— Вода уже замерзла, рыбаки рыбу ловят, а тут смотрят, пароход идет и сигналит: тикайте, мол.

«Сидишь, как на пороховой бочке»

Баржу в паром пинские корабелы переделывали ударными темпами.

— 19 января наш теплоход вышел в акваторию порта, забрал один из рудовозов и доставил на базу. Уже были морозы. Мы его срочно подняли и в 20-х числах января началось переоборудование баржи в паром. 19 марта уже спустили его на воду, — говорит директор Пинского судостроительно-судоремонтного завода Андрей Доберчук. Нормальные, считает, сроки.





Для пинского завода переоборудование парома стало «народной стройкой». В проекте были задействованы все сотрудники предприятия. Порой приходилось работать по полторы смены.

— Если честно, иногда сердце ёкало. Надо было срочно покупать и автоматику, и какие-то комплектующие. Вроде бы договор заключаешь и [поставка через] 2−3 дня — а по факту получается дольше, и сидишь, как на пороховой бочке потому, что срыв здесь — и относятся сроки. А это ж для нас «стройка века».





В старом судне заменили носовую часть, установили аппарели для заезда и съезда, оборудовали площадку для автомобилей, навесы, скамейки и проходы для пассажиров.

Расчетная грузоподъемность парома — тысяча тонн, длина — 70 метров, ширина — десять. За один рейс он сможет перевезти 50 пассажиров, 6 фур и 20 легковых автомобилей. Судно несамоходное. С одного берега на другой его будет перевозить буксир.

— Проектом предусмотрено, что теплоход находится постоянно в чалке с паромом. На пароме есть свой автономный дизель-генератор, также предусмотрена запитка от теплохода на случай нештатных ситуаций, — объясняет Доберчук.





Три дня по Припяти

Переоборудованный паром успешно выдержал все испытания и пока стоит «на приколе» у пинского судостроительно-судоремонтного завода. Рядом с ним отстаивается теплоход, который отбуксирует судно в Житковичский район.

Пинские моряки готовы отправиться в путь в любое время, но пока отбытие задерживается из-за льда на Припяти. Ожидается, что к месту дислокации судна отправятся в пятницу, 23 марта. 150-километровый марш-бросок по реке займет три дня.



