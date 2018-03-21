﻿ Главврач санатория и директор завода. В УБЭП рассказали о крупных взяточниках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главврач санатория и директор завода. В УБЭП рассказали о крупных взяточниках

22.03.2018 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рейтинг самых крупных взяток в Минске за последние пять лет корреспонденту агентства «Минск-Новости» озвучил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

20 тысяч рублей за победу

В нынешнем году был задержан во время получения взятки начальник одного из отделов холдинга «Горизонт». За 20 тысяч рублей он предлагал обеспечить конкретной фирме победу в процедуре выбора генподрядчика на выполнение строительных работ на объекте в Минске. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Беларуси «Получение взятки». Ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

50 тысяч рублей за «вне конкурса»

В 2017 году было возбуждено уголовное дело по ч. 3 аналогичной статьи в отношении заместителя директора республиканского учреждения. Будучи председателем конкурсной комиссии, он получил взятку в размере 50 тысяч рублей за заключение договоров строительного подряда с коммерческими структурами без проведения предусмотренного законодательством конкурса. Ему грозит от пяти до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

50 тысяч рублей за «закрытые глаза»

В апреле 2016-го было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси в отношении главного инженера строительно-монтажного поезда № 667 ОАО «Трест Белтрансстрой». Мужчину задержали с поличным при получении 10 тысяч долларов от директора одного из ООО. Ранее ему передали в качестве взятки 15 тысяч долларов. Всего экс-инженер оценил свою неофициальную помощь в 40 тысяч долларов. За такую сумму он готов был «закрывать глаза» на недостатки, которые могли быть в строительных материалах, поставляемых ООО для выполнения работ. Более того, он подстрекал руководство ООО к даче взятки должностным лицам СМП № 667 ОАО «Трест Белтрансстрой», в компетенцию которых входили вопросы оплаты выполненных работ. За содеянное мужчина был приговорен к 8,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.

60 тысяч рублей за «вне конкурса»

В 2017 году было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь в отношении главного врача одного из санаториев страны, которая также являлась депутатом областного Совета. Женщина получила в качестве взяток товарно-материальные ценности на общую сумму 60 тысяч рублей за заключение договоров строительного подряда между санаторием и коммерческой структурой без соответствующей процедуры закупки. Ей грозит от пяти до пятнадцати лет тюрьмы.

Почти 2 миллиона рублей за договор на поставку вагонокомплектов

В 2013 году в управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома поступила оперативная информация, что генеральный директор СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» — структурного подразделения «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» неоднократно вымогал денежные средства у представителя коммерческой структуры в сумме 936 тыс. долларов — 10 % от суммы контракта, заключенного с китайской компанией и заводом на поставку вагонокомплектов (балок надрессорных и боковых рам), а также за своевременную оплату товара. После положительного решения вопроса экс-руководитель, действуя исключительно из личной заинтересованности и в интересах дающего взятку, получил 759 тыс. долларов от представителя коммерческой структуры, однако принятые на себя обязательства по контракту не выполнил. В 2016 году против уже бывшего руководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси.

Суд Фрунзенского района Минска приговорил экс-директора СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» за получение взятки в размере 759 тыс. долларов к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинг самых крупных взяток в Минске за последние пять лет озвучил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко о Хатыни: Мир вновь забывает эти уроки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край
22.03.2018
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Браславская звезда

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика