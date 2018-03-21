Главврач санатория и директор завода. В УБЭП рассказали о крупных взяточниках

Рейтинг самых крупных взяток в Минске за последние пять лет корреспонденту агентства «Минск-Новости» озвучил начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

20 тысяч рублей за победу

В нынешнем году был задержан во время получения взятки начальник одного из отделов холдинга «Горизонт». За 20 тысяч рублей он предлагал обеспечить конкретной фирме победу в процедуре выбора генподрядчика на выполнение строительных работ на объекте в Минске. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Беларуси «Получение взятки». Ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

50 тысяч рублей за «вне конкурса»

В 2017 году было возбуждено уголовное дело по ч. 3 аналогичной статьи в отношении заместителя директора республиканского учреждения. Будучи председателем конкурсной комиссии, он получил взятку в размере 50 тысяч рублей за заключение договоров строительного подряда с коммерческими структурами без проведения предусмотренного законодательством конкурса. Ему грозит от пяти до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

50 тысяч рублей за «закрытые глаза»

В апреле 2016-го было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси в отношении главного инженера строительно-монтажного поезда № 667 ОАО «Трест Белтрансстрой». Мужчину задержали с поличным при получении 10 тысяч долларов от директора одного из ООО. Ранее ему передали в качестве взятки 15 тысяч долларов. Всего экс-инженер оценил свою неофициальную помощь в 40 тысяч долларов. За такую сумму он готов был «закрывать глаза» на недостатки, которые могли быть в строительных материалах, поставляемых ООО для выполнения работ. Более того, он подстрекал руководство ООО к даче взятки должностным лицам СМП № 667 ОАО «Трест Белтрансстрой», в компетенцию которых входили вопросы оплаты выполненных работ. За содеянное мужчина был приговорен к 8,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.

60 тысяч рублей за «вне конкурса»

В 2017 году было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь в отношении главного врача одного из санаториев страны, которая также являлась депутатом областного Совета. Женщина получила в качестве взяток товарно-материальные ценности на общую сумму 60 тысяч рублей за заключение договоров строительного подряда между санаторием и коммерческой структурой без соответствующей процедуры закупки. Ей грозит от пяти до пятнадцати лет тюрьмы.

Почти 2 миллиона рублей за договор на поставку вагонокомплектов

В 2013 году в управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома поступила оперативная информация , что генеральный директор СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» — структурного подразделения «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» неоднократно вымогал денежные средства у представителя коммерческой структуры в сумме 936 тыс. долларов — 10 % от суммы контракта, заключенного с китайской компанией и заводом на поставку вагонокомплектов (балок надрессорных и боковых рам), а также за своевременную оплату товара. После положительного решения вопроса экс-руководитель, действуя исключительно из личной заинтересованности и в интересах дающего взятку, получил 759 тыс. долларов от представителя коммерческой структуры, однако принятые на себя обязательства по контракту не выполнил. В 2016 году против уже бывшего руководителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси.

Суд Фрунзенского района Минска приговорил экс-директора СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» за получение взятки в размере 759 тыс. долларов к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.