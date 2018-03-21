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Презерватив или таблетки? Задайте вопрос гинекологу о правильной контрацепции

22.03.2018 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Статистика такова, что каждая пятая женщина до 34 лет делает аборт из-за нежелательной беременности. Хотя современные методы контрацепции помогают избежать и самой проблемы, и ее серьезных последствий.

Что эффективнее: презервативы, гормональные таблетки или свечи? Почему нельзя использовать средства для экстренной контрацепции несколько раз в месяц? Стоит ли предохраняться, если у вас постоянный партнер? Что рассказать о контрацепции дочери-подростку? Об этом в новом выпуске программы «Женское здоровье» расскажет врач-гинеколог Наталья Мороз.

Начало прямого эфира — 27 марта в 15.00.

Вы можете задать и свой вопрос специалисту: пишите на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».

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Статистика такова, что каждая пятая женщина до 34 лет делает аборт из-за нежелательной беременности. Хотя современные методы контрацепции помогают избежать и самой...
 
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