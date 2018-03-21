Прокуратура: мать ребенка, утонувшего в ведре, в момент трагедии была пьяна. Остальных детей изъяли

Прокуратура Ивановского района Брестской области провела проверку по факту смерти годовалого мальчика, утонувшего в сентябре 2017 года в ведре на кухне в доме. 30-летняя мать ребенка, как стало известно, на момент его смерти находилась в состоянии алкогольного опьянения. Отец был на работе.

Тело малыша, напомним, нашли в ведре с жидкостью (высотой 34 см) в частном доме в сельском населенном пункте Ивановского района в 16.15 2 сентября. Ребенок был на кухне один без присмотра взрослых.

Прокуратура выяснила, что еще до рождения этого мальчика трое детей из семьи признавались находящимися в социально опасном положении. Потом решение отменили.

Случившаяся трагедия, считают прокуроры, произошла «при отсутствии должного контроля со стороны субъектов профилактики за поведением родителей». По требованию прокуратуры, дети из этой семьи были повторно признаны находящимися в социально опасном положении, а впоследствии отобраны у родителей и помещены на государственное обеспечение.