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Прокуратура: мать ребенка, утонувшего в ведре, в момент трагедии была пьяна. Остальных детей изъяли
22.03.2018 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Ивановского района Брестской области
Тело малыша, напомним,
Прокуратура выяснила, что еще до рождения этого мальчика трое детей из семьи признавались находящимися в социально опасном положении. Потом решение отменили.
Случившаяся трагедия, считают прокуроры, произошла «при отсутствии должного контроля со стороны субъектов профилактики за поведением родителей». По требованию прокуратуры, дети из этой семьи были повторно признаны находящимися в социально опасном положении, а впоследствии отобраны у родителей и помещены на государственное обеспечение.
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Прокуратура выяснила, что еще до рождения этого мальчика трое детей из семьи признавались находящимися в социально опасном положении. Потом решение отменили.
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