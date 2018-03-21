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Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев отправился на МКС

22.03.2018 11:24 — Новости Общества | БелТА  
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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев отправился на МКС в составе экипажа космического корабля "Союз МС-08". Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин перед заседанием Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов (АУКП), передает корреспондент БЕЛТА.

"На МКС вчера отправились три человека, в том числе Олег Артемьев. Он белорусско-российский космонавт, его родители сейчас живут в Витебске", - сказал Сергей Килин.

По сообщению ТАСС, 21 марта к МКС на космическом корабле отправились космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Артемьев побывает на МКС во второй раз, Фойстел - в третий, Арнольд - во второй. Ракета "Союз-ФГ" стартовала с Байконура с 1-й Гагаринской площадки в 20.44 по московскому времени.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев отправился на МКС в составе экипажа космического корабля "Союз МС-08". Об этом...
 
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