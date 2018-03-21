Срок безвизового пребывания в Беларуси планируется увеличить до 10 дней в этом году - Минспорт

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок безвизового пребывания в Беларуси может быть увеличен до 10 дней до конца 2018 года, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обозначить какую-то конкретную дату не могу, но думаю, этот вопрос может быть решен до конца года. Возможно, и летом, но я боюсь давать конкретные сроки", - отметил Виталий Грицевич, отвечая на вопрос, когда в Беларуси будет увеличен срок безвизового пребывания до 10 дней при въезде через Национальный аэропорт Минск.

Представитель Минспорта уточнил, что вопрос продления этого срока до 10 дней связан с решением ряда других вопросов, в том числе связанных с миграционным законодательством.

Как сообщалось, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.-0-