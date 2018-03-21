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Прогноз погоды на 23 марта: днем ожидается от нуля до плюс 6

22.03.2018 12:16 — Новости Общества | news.21.by  
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Прогноз погоды на 23 марта: днем ожидается от нуля до плюс 6До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 марта, сообщили  в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине республики пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, западный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза (в южных районах при прояснениях до минус 9). Днем ожидается от нуля до плюс 6.

 
 
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На отдельных участках дорог сохранится гололедица
 
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До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 марта
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