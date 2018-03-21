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Младший брал пример со старшего. В Витебске два родные брата "косили" от армии

22.03.2018 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Двоих родных братьев из Витебска будут судить за уклонение от службы в армии, рассказала официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Одному брату 23 года, второму — 20. Старший в 2012 году поступил в Белорусский государственный университет, однако через год отчислился по собственному желанию. Затем учился еще в трех местах: в колледже связи, институте в Смоленске, в витебском технологическом университете. Из учебных заведений либо уходил сам, либо его отчисляли за непосещение занятий.

Молодой человек затягивал сроки прохождения медкомиссии для призывников. Его не раз предупреждали об уголовной ответственности за уклонение от призыва в армию. В ноябре 2017 года парень лично получил повестку, но в военкомат снова не явился.

Младший брат брал пример со старшего и тоже не являлся по повестке.

Парней обвиняют в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу. Им грозит или штраф, или арест до полугода, или ограничение свободы до 2 лет, или лишение свободы на такой же срок.

Уголовные дела направлены в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Парней обвиняют в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу.
 
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