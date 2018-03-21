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В центре Могилева 23 марта можно будет бесплатно и быстро пройти флюорографию

22.03.2018 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Бесплатное флюорографическое обследование можно будет пройти в Могилеве 23 марта. С 13.00 до 15.00 на площади Звезд будет работать передвижной флюорографический аппарат «Пульмоэкспресс».

— Могилевская область оснащена рентгеновскими аппаратами нового типа с низкой лучевой нагрузкой, — говорит главный внештатный фтизиатр области Виктор Воробьев. — Одно обследование по дозе облучения организма человека приравнивается к приблизительно полуторачасовому авиаперелету. Для сравнения добавлю, что одна процедура компьютерной томографии (МРТ), которую люди порой желают пройти «на всякий случай», по дозе облучения равна 250 флюорографиям.

Акция по бесплатному флюорографическому обследованию пройдет накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.

 
Теги: Могилев
 
 
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Акция по бесплатному флюорографическому обследованию пройдет накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.
 
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