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В Щорсах в усадьбе Хрептовичей вырубают редкие деревья? Райисполком: "Расчищаем парк от бурелома"
22.03.2018 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Руководитель культурно-просветительского фонда «Щорсы и Хрептовичи» Анна Булда, приехав на днях в усадьбу Хрептовичей, обнаружила, что часть деревьев в приусадебном парке распилены.
Анна Булда вместе с другими неравнодушными людьми уже несколько лет занимается
— 20 марта я пообщалась с представителями местной власти. Оказалось, что у рабочих есть разрешение на вырубку 20 деревьев. Однако мне кажется, что вырублено было несколько больше старых деревьев, в том числе и тех, которые могли бы и дальше расти. Проблема еще в том, что границы парка четко не обозначены, и непонятно, какая его часть относится к историческому наследию.
Директор фонда отправила письма в Гродненский облисполком, Новогрудский райисполком, Гродненскую прокуратуру и инспекцию по защите природы и окружающей среды с просьбой разобраться в данной ситуации.
В райисполкоме утверждают, что здоровые деревья никто не вырубал. Речь идет лишь о тех стволах, которые были раньше (не только в этом году) повалены стихией и уже некоторое время просто лежали на земле. Или же нависали над тропинками и в любой момент могли рухнуть. Несмотря на то, что парк находится в отдалении от населенного пункта, на его территории расположен стадион, на который приходят играть дети.
— Парк по-настоящему в плохом состоянии. Однако вырубать здоровые деревья никто не намерен. Мы тоже хотим сохранить уникальный парк и понимаем, что некоторые растения — историческая ценность. Речь идет только о тех деревьях, которые по-настоящему представляют опасность для человека и по сути являются погибшими, хоть и на взгляд постороннего человека могут выглядеть здоровыми. в первую очередь распиливаются деревья, которые уже не растут, а поваленные лежат на земле. Конечно, прежде чем приступить к работе в парке, мы приглашали специалистов, которые оценили состояние зеленых насаждений в парке, — рассказала заведующая сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Наталья Жишко.
Парк обследовали зимой. К работам приступили в середине марта.
Сейчас рабочие занимаются разбором бурелома. 22 и 23 марта в Щорсах планируется провести субботники, куда приглашают всех желающих помочь в наведении порядка в парке.
Кстати, в этом году планируются мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича. В усадьбе на месте старинного дуба, под которым любил отдыхать поэт, посадят саженец молодого дуба. Дерево, которое росло на том месте, было поражено молнией 20 лет назад.
И именно здесь будут использованы распиленные части деревьев: из них сделают ограду вокруг памятного места.
Усадьба в Щорсах была построена в 1776 году. Это было одноэтажное здание с центральной двухъярусной частью. Вокруг дворца — большой пейзажный парк с искусственными водоемами. В усадебный комплекс входили и другие постройки: дом управляющего, библиотека, помещения для прислуги, конюшни, коптильня. Усадебное хозяйство в свое время было одним из самых больших, богатых и передовых в Великом княжестве Литовском.
Сейчас от былого великолепия осталось совсем немного. Недавно усадьбу
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Руководитель культурно-просветительского фонда "Щорсы и Хрептовичи" Анна Булда, приехав на днях в усадьбу Хрептовичей, обнаружила, что часть деревьев в...
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