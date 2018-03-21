Руководитель культурно-просветительского фонда «Щорсы и Хрептовичи» Анна Булда, приехав на днях в усадьбу Хрептовичей, обнаружила, что часть деревьев в приусадебном парке распилены.





Анна Булда вместе с другими неравнодушными людьми уже несколько лет занимается усадьбой в Щорсах . Даже организовала фонд, чтобы в будущем выкупить старинные строения и начать реконструкцию дворца. Вокруг усадьбы находится старинный парк. Ландшафтных работ здесь давно не проводилось и парк постепенно дичает. Волонтеры время от времени проводят здесь субботники: собирают мусор, очищают территорию от бурелома. Поэтому понятна реакция на ту картину, которую Анна увидела, приехав в очередной раз в усадьбу.

— 20 марта я пообщалась с представителями местной власти. Оказалось, что у рабочих есть разрешение на вырубку 20 деревьев. Однако мне кажется, что вырублено было несколько больше старых деревьев, в том числе и тех, которые могли бы и дальше расти. Проблема еще в том, что границы парка четко не обозначены, и непонятно, какая его часть относится к историческому наследию.



Такую картину обнаружила директор фонда 20 марта. Фото: Анна Булда

Директор фонда отправила письма в Гродненский облисполком, Новогрудский райисполком, Гродненскую прокуратуру и инспекцию по защите природы и окружающей среды с просьбой разобраться в данной ситуации.

В райисполкоме утверждают, что здоровые деревья никто не вырубал. Речь идет лишь о тех стволах, которые были раньше (не только в этом году) повалены стихией и уже некоторое время просто лежали на земле. Или же нависали над тропинками и в любой момент могли рухнуть. Несмотря на то, что парк находится в отдалении от населенного пункта, на его территории расположен стадион, на который приходят играть дети.



Поваленные ветром деревья. Фото: Новогрудский райисполком

— Парк по-настоящему в плохом состоянии. Однако вырубать здоровые деревья никто не намерен. Мы тоже хотим сохранить уникальный парк и понимаем, что некоторые растения — историческая ценность. Речь идет только о тех деревьях, которые по-настоящему представляют опасность для человека и по сути являются погибшими, хоть и на взгляд постороннего человека могут выглядеть здоровыми. в первую очередь распиливаются деревья, которые уже не растут, а поваленные лежат на земле. Конечно, прежде чем приступить к работе в парке, мы приглашали специалистов, которые оценили состояние зеленых насаждений в парке, — рассказала заведующая сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского райисполкома Наталья Жишко.

Парк обследовали зимой. К работам приступили в середине марта.







Фотографии, которые сделали во время обследования парка. Фото: Новогрудский райисполком

Сейчас рабочие занимаются разбором бурелома. 22 и 23 марта в Щорсах планируется провести субботники, куда приглашают всех желающих помочь в наведении порядка в парке.

Кстати, в этом году планируются мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича. В усадьбе на месте старинного дуба, под которым любил отдыхать поэт, посадят саженец молодого дуба. Дерево, которое росло на том месте, было поражено молнией 20 лет назад.

И именно здесь будут использованы распиленные части деревьев: из них сделают ограду вокруг памятного места.





Усадьба в Щорсах была построена в 1776 году. Это было одноэтажное здание с центральной двухъярусной частью. Вокруг дворца — большой пейзажный парк с искусственными водоемами. В усадебный комплекс входили и другие постройки: дом управляющего, библиотека, помещения для прислуги, конюшни, коптильня. Усадебное хозяйство в свое время было одним из самых больших, богатых и передовых в Великом княжестве Литовском.

Сейчас от былого великолепия осталось совсем немного. Недавно усадьбу выставили на аукцион. Помимо здания коптильни, бывшей конюшни, служебных помещений, здания бывшей библиотеки и флигеля, в списке значатся и деревья, которые растут на территории усадьбы. Будущему хозяинй они будут отданы на безвозмездной основе. На последнем, аукционе, который проводили 27 ноября прошлого года, усадьбу не продали. Цена комплекса была 25 тысяч долларов. По словам Натальи Жишко, дворцово-парковый комплекс в скором времени снова выставят на аукцион.