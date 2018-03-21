Новые парковки и яркие дома. В Жодино начинается капитальное преображение

В Жодино только сошел снег, а службы ЖКХ уже вовсю приводят дороги в порядок после зимы. В ближайших планах — добавить ярких красок фасадам домов, расширить во дворах парковки и полностью обновить городской парк.





— Зима была снежная, использовано много соли, от которой дорожное покрытие местами пришло в негодность. Усугубили ситуацию и резкие перепады температур в последние несколько недель. Сейчас все силы направлены на ямочный ремонт, некоторые участки дорог требуют повышенного внимания. Как только он будет завершен, продолжатся работы по благоустройству, — рассказал директор местного ЖКХ Юрий Рабецкий.

Практически на всех центральных улицах Жодино в прошлом году была заменена тротуарная плитка. Обновления требовали многие дворы. За счет свободных зеленых зон там увеличили число парковочных мест, заменили больше десятка устаревших детских площадок.

В этом году разработана концепция по наведению порядка в городе, в деле много проектов по ремонту жилфонда. С началом сезона начнется покраска фасадов жилых домов, большинство которых были построены еще в 1980-х годах и после этого не обновлялись. Когда работа будет закончена, город заиграет яркими красками. Продолжится благоустройство дворовых территорий, где будут созданы новые парковочные места, и центральных улиц.