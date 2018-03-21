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За 5 лет в Минске значительно возросло число уголовных дел за сексуальную близость с подростками

22.03.2018 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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За последние пять лет в столице значительно возросло число уголовных дел за близость с подростками до 16 лет, сообщили агентству «Минск-Новости» в милиции.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лет пять назад преступлений сексуального характера, совершенных в отношении подростков, было в разы меньше. Изменились нравы? Нет. Просто милиция поменяла тактику работы. Если раньше эта категория преступлений была в ведении сотрудников уголовного розыска, то с 2014 года этим занимаются специалисты из подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Они работают в том числе на профилактику и предупреждение таких действий.

— За половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, допущенные совершеннолетним с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет или же лишение свободы на тот же срок со штрафом (ч. 1 ст. 168 УК Республики Беларусь), — говорит начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов.

Но, по его словам, несовершеннолетние часто скрывают свой истинный возраст, но это не освобождает от ответственности.

— Мы с коллегами каждый раз проверяем, был ли у подозреваемого умысел на совершение противоправных действий, знал ли он, что партнеру нет и 16. Это доказать несложно, ведь у многих есть странички в соцсетях с указанием анкетных данных или приятели, перед которыми, как правило, хвалятся своими «достижениями»… Так, за два месяца нынешнего года в столице зафиксировано уже 9 таких преступлений, в республике — 92, — рассказывает Сазонов.

Специалисты проводят много проверок по фактам вступления в половую связь с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

— Информацию получаем по своим источникам: от родителей, педагогов или из учреждений здравоохранения, где подростки проходят плановые медосмотры. Разумеется, не во всех случаях впоследствии возбуждаются уголовные дела: в одних не удается доказать умысел подозреваемого на совершение преступления, в других половым партнером у потерпевшей выступал такой же юнец и привлечь его по ст. 168 УК Республики Беларусь невозможно ввиду возраста, — добавляет он.

А вот намеренно к совершению такого рода преступлений склонны ранее судимые за аналогичные злодеяния лица.

— Нередко они пытаются завести знакомство с несовершеннолетними в социальных сетях, причем под видом их же сверстников. Сперва устанавливают с ними контакт, потом назначают встречу… Порой такие аморальные преступления в отношении подростков совершаются после распития спиртных напитков, когда тот не может отдавать отчет своим действиям.

Важно помнить, что в переходном возрасте возникает интерес к взрослой жизни. И в первую очередь должны быть начеку родители, они должны усилить контроль за ребенком. Подростки, над которыми впервые совершили действия сексуального характера, чаще всего замыкаются в себе, очень переживают из-за случившегося. Это повод для родителей бить тревогу.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Только за два месяца нынешнего года в столице зафиксировано уже 9 таких преступлений.
 
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