Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства торгового центра «Гиппо» в Витебске завершилось. Владельцев сети наказали штрафом за незаконную вырубку деревьев на проспекте Белобородова. Но на этой неделе они получат положительное заключение госэкспертизы по своему объекту. И уже законно продолжат начатые работы, сообщает «Віцебскі зялёны партал» .





Замечания по отчету об ОВОС оставил всего один человек — предприниматель Алексей Андреянов. Это вынудило городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды провести на объекте проверку, а в итоге — наказать заказчика стройки штрафом за нарушение Закона «О государственной экологической экспертизе».

Согласно п. 3 ст. 15 этого закона, «реализация проектных решений без положительного заключения государственной экологической экспертизы запрещается, если иное не установлено президентом».

Иностранное предприятие «БелВиллесден» (владелец «Гиппо») привлекли к ответственности по ст. 15.3 КоАП, которая предусматривает в отношении юрлиц штраф до 500 базовых величин (это более 12 тысяч рублей).

О «компенсации»: вместо Зеленогурской — Юрьева горка?

Начальник отдела управления торговыми центрами предприятия «БелВиллесден» Олег Копылов отказался что-либо комментировать по поводу штрафа и его размера.

Но мы поинтересовались, где «БелВиллесден» собирается производить компенсационные посадки деревьев.

Дело в том, что место компенсации, заявленное в отчете об ОВОС, — на улице Зеленогурской, возле АЗС «Лукойл», занято. В мае 2017 года на пересечении Зеленогурской и Новолучесской около 150 саженцев высадили участники экофорума. Других площадок для озеленения возле «Лукойла» мы не обнаружили.





— Где будут посадки? Сейчас точно не скажу… Но исполком решил по-другому. Посадить на Юрьевой горке, а еще — зеленую изгородь у гимназии, — сообщил Олег Копылов. Номер гимназии, возле которой будут сажать деревья, уточнить не смог.

Представитель власти: «За что их оштрафовали — не знаю…»

За подтверждением информации обратились к председателю комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по ТЦ «Гиппо» Александру Ильмовичу, замглавы администрации Железнодорожного района Витебска.

— Юрьеву горку мы действительно им показывали, но конкретного решения со стороны предприятия пока нет. Мы же можем только предлагать. Как это будет происходить? Даже не знаю, с инспекцией природных ресурсов в любом случае им придется согласовывать, — сказал Александр Ильмович.

На просьбу прокомментировать факт нарушения предприятием «БелВиллесден» законодательства чиновник ответил отказом: «Нет, я даже не в курсе. На сколько и за что их оштрафовали — не знаю».

Но в конце беседы признался: «Как мне объяснили представители заказчика, раньше таких требований в законе не было. Вы ж поймите, если б они точно знали, что нельзя, то не вырубали бы эти деревья заранее. Ну никто ж не хочет штраф получать, а там очень большие штрафы».

Природоохрана: «Сколько заплатят? Не имею права говорить»

Отказался назвать размер штрафа, наложенного на владельцев «Гиппо», и начальник городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо: «Сколько заплатят? Я не имею права говорить, но немало».

Зато сообщил, что, по его сведениям, уже на этой неделе государственная экологическая экспертиза сделает положительное заключение по отчету об ОВОС проектируемого объекта. «И тогда они смогут закончить вырубку», — заключил Валерий Фандо.

Почему защитой зеленых насаждений не занялись раньше (рубить деревья на проспекте Белобородова, по словам местных жителей, начали еще в конце 2017 года)? По этому поводу начальник городской природоохранной инспекции сообщил, что проверку провели сразу после получения обращения из прокуратуры.





«Мы ж не имеем права проверять. Как только обращение прокуратура написала, мы, соответственно, проверили», — сказал Валерий Фандо. По его мнению, представители «БелВиллесден» «просто не знали, что до решения экологической экспертизы нельзя начинать работы, вот и все».

В Витебске — 7 кв. м зеленых насаждений на человека. Вместо 18 кв. м

Насчет компенсационных посадок Валерий Фандо отметил, что место для них в Витебске обязательно найдется.

— У нас в городе просто море земли, которую нужно засаживать деревьями. У нас не хватает парков, зеленых насаждений возле детских садов, школ. В Витебске сейчас 7 метров квадратных зеленых насаждений на одного человека приходится. А надо, чтобы было 18 квадратных метров. Так что нужно сажать и сажать, — подытожил начальник городской инспекции природных ресурсов.