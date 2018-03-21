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В Литву из Беларуси в полуприцепе пытались ввезти 14 мигрантов из Шри-Ланки

22.03.2018 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» литовские пограничники арестовали 14 незаконных мигрантов из Шри-Ланки. Их пытался ввезти в своей фуре россиянин. Люди были заперты несколько дней. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Литвы.


Фото: Государственная пограничная служба Литвы

Ночью в среду, 21 марта, фура Scania с полуприцепом Trailor с российскими номерами пыталась въехать в Литву из Беларуси. 49-летний дальнобойщик и груз в полуприцепе вызвали подозрение у пограничников и таможенников — автомобиль отправили на рентгенконтроль. Когда таможенники увидели фигуры людей в полуприцепе, они сначала приняли их за манекены.

Но при осмотре груза в полуприцепе литовцы обнаружили 13 мужчин и женщину — незаконных мигрантов из Шри-Ланки в возрасте от 19 лет до 41 года.

«Люди замерзли, устали и не стояли на ногах, они почти не могли ходить. Мигранты несколько дней не покидали полуприцеп — даже не выходили в туалет, пользовались подгузниками. Целью мигрантов была одна из стран Западной Европы», — рассказали в Госпогранслужбе Литвы. Мигрантов немедленно отправили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Один из пострадавших до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мигрантам за незаконное пересечние границы грозит лишение свободы сроком до двух лет, дальнобойщику — до восьми лет заключения.

 
 
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Когда литовские пограничники досматривали фуру на рентгене, они сначала приняли людей за манекены.
 
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