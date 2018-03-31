Мусор, вскрытые склепы и кусты. Прокуратура проверила брестские кладбища

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений на городских кладбищах Бреста.



Фото: прокуратура Бреста

Крупнейшим городским предприятием, которое оказывает ритуальные услуги, является КУП «Брестское специализированное предприятие». На него возложена обязанность по обслуживанию 13 мест погребения.

Как выяснилось во время прокурорской проверки, не все места погребения содержатся в надлежащем состоянии. Так, на кладбище «Северное» длительное время не скашивалась трава, территория «Волынки» заросла густым кустарником и погрязла в нескошенной траве и опавших листьях. Схожие проблемы обнаружились и на «Вульковском». На территории кладбища «Тришинское» помимо травы и опавшей листвы также обнаружились упавшие надгробья и вскрытые склепы с мусором.

При этом Брестское спецпредприятие несет ответственность по благоустройству кладбищ, а за могилами должны следить близкие умершего, которые взяли на себя обязанности по захоронению. Спецпредприятие должно лишь своевременно уведомлять родственников, что место захоронения требует ухода. Если могила длительное время находится в ненадлежащем состоянии, горисполком может произвести демонтаж надмогильной плиты, а место захоронения обозначить табличкой с указанием данных умершего.

По результатам проверки прокуратура города внесла КУП «Брестское специализированое предприятие» представление об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства в области похоронного дела и погребения.