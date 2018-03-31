В Гомельской области зарегистрировано 11 случаев кори

По состоянию на 28 марта, среди жителей Гомельской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори. Такая информация размещена на сайте Минздрава.





Случаи заболевания зарегистрированы в Гомеле и Гомельском районе, а также в Жлобине. Среди заболевших десять взрослых и один ребенок. Большинство из них (восемь человек) не были привиты или не имели сведений о вакцинации против кори.

Десять пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении, один выписан.

Состояние заболевших оценивается как легкой или средней степени тяжести.

О первом случае заболевания корью в области стало известно 24 марта. Опасное инфекционное вирусное заболевание было обнаружено у 35-летнего жителя Жлобина, вернувшегося из Одессы.

Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует гражданам учитывать ситуацию по заболеваемости корью в сопредельных странах при планировании поездок, а также напоминает о важности профилактических прививок против этого заболевания. Во всех организациях здравоохранения в достаточном количестве есть вакцина для иммунизации людей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или не привитых в соответствии с возрастом.