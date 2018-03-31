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В Гомельской области зарегистрировано 11 случаев кори
28.03.2018 19:51 — Новости Общества | Tut.by
По состоянию на 28 марта, среди жителей Гомельской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори. Такая информация размещена на сайте Минздрава.
Случаи заболевания зарегистрированы в Гомеле и Гомельском районе, а также в Жлобине. Среди заболевших десять взрослых и один ребенок. Большинство из них (восемь человек) не были привиты или не имели сведений о вакцинации против кори.
Десять пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении, один выписан.
Состояние заболевших оценивается как легкой или средней степени тяжести.
О первом случае заболевания корью в области
Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует гражданам учитывать ситуацию по заболеваемости корью в сопредельных странах при планировании поездок, а также напоминает о важности профилактических прививок против этого заболевания. Во всех организациях здравоохранения в достаточном количестве есть вакцина для иммунизации людей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или не привитых в соответствии с возрастом.
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По состоянию на 28 марта, среди жителей Гомельской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори. Такая информация размещена на сайте Минздрава.
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