﻿ Украденную с могилы экс-губернатора Могилевщины бронзовую скульптуру нашли. Вандалов - пока нет. 21.by
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Украденную с могилы экс-губернатора Могилевщины бронзовую скульптуру нашли. Вандалов - пока нет

29.03.2018 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Украденную с могилы бывшего председателя облисполкома Николая Гринёва и его жены на Пашковском кладбище бронзовую статуэтку нашли. Ее пока не вернули родным — это вещественное доказательство. Силовики ищут похитителей.


Фото: Ольга Гринёва

Пропажу обнаружила дочь Гринёвых Ольга 25 марта. Семья обратилась в милицию, но силовики предупредили: шансов найти похитителей мало. И вот через два дня скульптура нашлась!

Говорят, уникальную бронзовую статуэтку, сделанную на заказ, обнаружили на заднем дворе частного дома.

— Я благодарна милиции за такую оперативность. Думаю, что и публикация на TUT.BY сыграла не последнюю роль в поисках статуэтки, — рассказывает Ольга Гринёва.

Николай Гринёв был председателем Могилевского облисполкома в 1989—1994 годах, затем — депутатом Верховного Совета Беларуси. С 1995-го по 1999-й работал Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Республике Молдова. Умер в ноябре 2015 года. Его жена Данута Георгиевна — в мае 2012-го. В октябре 2017 года дочери поставили родителям общий памятник и тогда же установили бронзовую статуэтку, уникальную в своем роде — две взлетающих птицы, которые издали похожи на огонь.

 
 
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Почти метровую статуэтку весом около 20 кг обнаружили во дворе частного дома.
 
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