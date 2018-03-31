|
Сколько песен мы еще споем!
30.03.2018 — Новости Общества | Гомельская Правда
В гомельском ГЦК чествовали культуру братской России.
Звучные наигрыши гармонистов сменялись задорными частушками, притопами и аплодисментами зрителей, пришедших насладиться всем многообразием творчества русского народа. А представляли его самобытные творческие коллективы городского центра культуры. Под музыкальный и вокальный аккомпанемент казались еще ярче красочные работы мастеров — лоскутное шитье ремесленницы Юлии Юн из Жлобина, вологодские кружева работы учителя информатики Зябровской СШ Ирины Кругловой, куклы-обереги гомельчанки Анжелики Химаковой и гончарные изделия Антона Неклюдова. Причем, все это рождалось на глазах у любопытной публики. Скоморохи, лоточники ловко лавировали между творческими мастерскими, приглашая угоститься сушками, баранками. В общем, было погружение в русскую ярмарку, безудержное, во всю ширину славянской души, веселье.
Мама, чаю, мама, чаю,
Наливай из чайника!
Не пойду я за простого,
Пойду за начальника!
— выдали гомельчанки солистки народного хора работников здравоохранения «Белорусочка», а танцевальный коллектив «Бабульки» втягивал в свой водоворот.
В вечер русской культуры как же без дорогих гостей из родной нам Брянщины?
Хлебом-солью встречали народный ансамбль песни и танца «Путевка», и были очарованы волшебной мелодикой песен, ярким исполнительским мастерством уникального брянского коллектива, которым руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил Аксенов. Символично, что концерт гости открывали вместе с гомельским ансамблем «Ритмы сердца», которым руководит уроженка Брянщины Лидия Еловая. Мощно звучала в таком творческом дуэте песня «Две сестры».
Были душевные поздравления с грядущим праздником, обмен грамотами, дипломами, подарками. Сердечно приветствовали гостей руководитель российского центра науки и культуры в Гомеле Виктор Мичурин, заместитель главы администрации Центрального района Гомеля Ольга Доценко, представители общественных объединений. Вручая почетную грамоту брянскому ансамблю «Путевка» (а в нем поют люди золотого возраста), заместитель председателя областного совета ветеранов Николай Новик подчеркнул: «В наших сердцах границ не было и не будет. Наши предки вместе защищали Отечество, участвовали в послевоенном возрождении страны».
Гомельчане не скупились на концерте на аплодисменты, а брянцы приглашали на 30-летие «Путевки»: ансамбль отметит свой юбилей в родном Брянске 20 апреля. И, конечно, вместе мы еще не раз споем и спляшем!
Тамара Крюченко
На снимках:
Фото Олега Белоусова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гомельском ГЦК чествовали культуру братской России.
|
Архив (Новости Общества)
Свежие газеты