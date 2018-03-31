﻿ Сколько песен мы еще споем!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько песен мы еще споем!

30.03.2018 — Новости Общества | Гомельская Правда  
Размер текста:
A
A
A
В гомельском ГЦК чествовали культуру братской России.
Звучные наигрыши гармонистов сменялись задорными частушками, притопами и аплодисментами зрителей, пришедших насладиться всем многообразием творчества русского народа. А представляли его самобытные творческие коллективы городского центра культуры. Под музыкальный и вокальный аккомпанемент казались еще ярче красочные работы мастеров — лоскутное шитье ремесленницы Юлии Юн из Жлобина, вологодские кружева работы учителя информатики Зябровской СШ Ирины Кругловой, куклы-обереги гомельчанки Анжелики Химаковой и гончарные изделия Антона Неклюдова. Причем, все это рождалось на глазах у любопытной публики. Скоморохи, лоточники ловко лавировали между творческими мастерскими, приглашая угоститься сушками, баранками. В общем, было погружение в русскую ярмарку, безудержное, во всю ширину славянской души, веселье.
Мама, чаю, мама, чаю,
Наливай из чайника!
Не пойду я за простого,
Пойду за начальника!
— выдали гомельчанки солистки народного хора работников здравоохранения «Белорусочка», а танцевальный коллектив «Бабульки» втягивал в свой водоворот.
В вечер русской культуры как же без дорогих гостей из родной нам Брянщины?
Хлебом-солью встречали народный ансамбль песни и танца «Путевка», и были очарованы волшебной мелодикой песен, ярким исполнительским мастерством уникального брянского коллектива, которым руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил Аксенов. Символично, что концерт гости открывали вместе с гомельским ансамблем «Ритмы сердца», которым руководит уроженка Брянщины Лидия Еловая. Мощно звучала в таком творческом дуэте песня «Две сестры».
Были душевные поздравления с грядущим праздником, обмен грамотами, дипломами, подарками. Сердечно приветствовали гостей руководитель российского центра науки и культуры в Гомеле Виктор Мичурин, заместитель главы администрации Центрального района Гомеля Ольга Доценко, представители общественных объединений. Вручая почетную грамоту брянскому ансамблю «Путевка» (а в нем поют люди золотого возраста), заместитель председателя областного совета ветеранов Николай Новик подчеркнул: «В наших сердцах границ не было и не будет. Наши предки вместе защищали Отечество, участвовали в послевоенном возрождении страны».
Гомельчане не скупились на концерте на аплодисменты, а брянцы приглашали на 30-летие «Путевки»: ансамбль отметит свой юбилей в родном Брянске 20 апреля. И, конечно, вместе мы еще не раз споем и спляшем!
Тамара Крюченко
На снимках:
Фото Олега Белоусова


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гомельском ГЦК чествовали культуру братской России.
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ проведет массированную отработку трассы М1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Архив (Новости Общества)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Газета Праца
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзима
01.04.2018
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Прамень
Радзима
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика