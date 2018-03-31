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В Бресте спасатели сняли со льда малолетнего рыбака
31.03.2018 07:48 — Новости Общества | Tut.by
30 марта на реке Мухавец спасатели сняли со льдины несовершеннолетнего рыбака,
На спасательную станцию № 1 обратились прохожие и сообщили, что на льду в заливе реки Мухавец находится ребенок. Одна дежурная спасательная смена выдвинулась на катере в указанный район, а вторая группа отправилась по берегу. Ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков рассказал о ЧП:
— Спасатели на катере не смогли подобраться к ребенку. Это удалось осуществить второй группе. Ребенку, предположительно, 8 лет. Спасатели сняли его со льда, доставили на станцию, вызвали бригаду скорой помощи.
Предположительно, мальчик рыбачил. В ОСВОДе напоминают родителям, что в период интенсивного таяния и разрушения льда на водоемах находиться небезопасно.
Напомним, 30 марта в реке Ольса в Кличеве обнаружили тело 7-летнего ребенка. Ребенок провалился под лед 29 марта, когда гулял со знакомой 10-летней девочкой. Мальчик начал ходить по льду на расстоянии полутора метров от берега. Не выдержав веса ребенка, лед треснул, и мальчик провалился под лед. Девочка, испугавшись, побежала домой и рассказала об увиденном своим родителям, которые немедленно сообщили в правоохранительные органы.
Ребенка почти сутки искали водолазы и спасатели. 30 марта, около 11.30, тело мальчика подняли со дна реки.
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Спасатели сняли его со льда, доставили на станцию, вызвали бригаду скорой помощи.
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