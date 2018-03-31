﻿ МЧС подготовило карту с нарушениями в торговых центрах. Ищите на ней города Витебщины. 21.by
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МЧС подготовило карту с нарушениями в торговых центрах. Ищите на ней города Витебщины

31.03.2018 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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После трагедии в российском Кемерове МЧС Беларуси проводит масштабные проверки торговых центров и других объектов с массовым скоплением людей. Ведомство подготовило карту с результатами проверок по всей стране. Ищите в ней города Витебской области. Это областной центр, Орша, Полоцк, Новополоцк, Браслав, Поставы.

На карте нужно нажать на значок с вашим городом. Далее высвечиваются название объекта и нарушения пожарной безопасности, которые там обнаружили.

К примеру, в Витебске в ТЦ «Грин» члены добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации, не обеспечены самоспасателями. В ТЦ «Центрум» в Орше все планы эвакуации не соответствуют требованиям норм. В ТЦ «Виталич» в Браславе работники не сдали пожарно-технический минимум.

О некоторых выводах спасателей TUT.BY сообщал ранее. Здесь — информация о результатах проверок в Витебске. В этом обзоре — нарушения пожарной безопасности, которые МЧС обнаружило в других городах области.

 
Теги: Витебск
 
 
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МЧС подготовило карту с результатами проверок по всей стране. Ищите в ней города в Витебской области. Это областной центр, Орша, Полоцк, Новополоцк, Браслав,...
 
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