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МЧС подготовило карту с нарушениями в торговых центрах. Ищите на ней города Витебщины
31.03.2018 09:23 — Новости Общества | Tut.by
После
На карте нужно нажать на значок с вашим городом. Далее высвечиваются название объекта и нарушения пожарной безопасности, которые там обнаружили.
К примеру, в Витебске в ТЦ «Грин» члены добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации, не обеспечены самоспасателями. В ТЦ «Центрум» в Орше все планы эвакуации не соответствуют требованиям норм. В ТЦ «Виталич» в Браславе работники не сдали пожарно-технический минимум.
О некоторых выводах спасателей TUT.BY сообщал ранее. Здесь — информация о результатах проверок
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МЧС подготовило карту с результатами проверок по всей стране. Ищите в ней города в Витебской области. Это областной центр, Орша, Полоцк, Новополоцк, Браслав,...
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