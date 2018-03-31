В Могилевской области с 1 апреля ограничен лов всех видов рыбы, сообщили в инспекции охраны животного и растительного мира региона. Рыба будет нереститься, поэтому ограничения на ее лов будут действовать до 30 мая включительно.



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На время запрета рыбачить можно, но с условиями. У одного рыбака должна быть одна удочка с одним крючком или один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений.

Выход на воду на маломерных судах с 1 апреля до 30 мая включительно также запрещен. К таким судам относятся лодки, в том числе моторные, катамараны, катера, гидроциклы, байдарки, парусные суда, плавучие дома.

Нарушителям грозят штрафы от 20 до 50 базовых величин, или от 490 до 1 225 рублей. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу придется также возместить вред, нанесенный природе, который в период нереста будет увеличен трехкратно. Например, за одну особь щуки придется заплатить 220 рублей, сома — 294 рубля, судака — 441 рубль. За причинение ущерба на сумму от 100 базовых величин (24,5 тыс. рублей) и выше предусмотрена уголовная ответственность.

С 1 апреля до 30 мая включительно запрет на лов рыбы действует также в Минской и Гродненской областях. С 20 марта по 18 мая запрещено рыбачить в Брестской и Гомельской областях. В Витебской области ограничения будут действовать с 10 апреля по 8 июня.