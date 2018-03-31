Жители деревни под Гомелем пожаловались в Администрацию президента на опасную свалку

30 марта группа жителей деревни Знамя Труда Гомельского района побывала на приеме у главы Администрации президента Натальи Кочановой. Сельчане жаловались на опасную свалку у деревни, которая отравляет им воду. Многочисленные обращения в местные органы власти и экологические службы не повлияли на ситуацию.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Свалка была организована для местных жителей как площадка временного складирования и вывоза мусора. Туда начало свозить местное хозяйство „Тепличное“ свои отходы, в том числе емкости от химикатов, минеральную вату, коммунальные службы тоже возили туда свой мусор. Опасные отходы нужно было утилизировать, а не утрамбовывать. В итоге у нас в колодцах вода стала не пригодной для питья, значительное повышение по нитратам», — рассказал БелаПАН один из жителей деревни Михаил.

По его словам, недавно свалку решили убрать, но вместо того, чтобы вывезти мусор, его закопали на месте и утрамбовали. «Нас просто травят. Сколько мы ни бились, куда не обращались, все отворачиваются, никто ничего не делает», — добавил местный житель.

Председатель Улуковского сельского совета Жанна Бизня в комментарии БелаПАН высказалась, что «проблема надумана». «Какие там емкости от химикатов? У нас такой информации нет. На территории сельсовета было несколько площадок временного складирования, все они ликвидированы, и сейчас завершается ликвидация этой площадки. Вчера общалась с местными жителями, они довольны, что площадка ликвидируется, и въезд в поселок будет красивый», — отметила председатель сельсовета.

Начальник Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев заявил БелаПАН, что 99% свалки ликвидировано. «Там планируется засыпать площадку плодородным слоем почвы и посадить лес. Химикатов там никогда не было и не может быть, раньше это была временная площадка для складирования коммунальных отходов жителей деревни. Априори туда промышленные отходы не завозились. Не могло „Тепличное“ возить туда отходы, никакие разрешения не давались», — утверждает Голубев.

Он считает, что свалка на колодцы никак не может повлиять. «Это не полигон, а временная площадка, там отходы не захоранивали, а периодически вывозили», — заметил начальник инспекции.

Между тем Михаил утверждает, что у них есть все необходимые доказательства, в том числе фотографии автомобилей КСУП «Тепличное», которые привозили на площадку емкости от химикатов и другой мусор. Фотографии он предоставлял и на встрече с Кочановой. «После того, как побывали у нее на приеме, поняли, что смысла туда ездить больше нет — нас никто не слушает. Разбираться никто не хочет. Пригласили на встречу чиновника из Гомельского райисполкома — вот ему верят, а нам — нет. Они уже подготовили все ответы согласно моему заявлению. Я прошу выслушать меня, а мне говорят — мы в этом не разбираемся. Они должны были вывезти мусор, а не закапывать его, а землю! Но они все чувствуют себя безнаказанными», — прокомментировал житель деревни Знамя Труда.