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Появились прямые авиарейсы из Гомеля в Москву
31.03.2018 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Российская авиакомпания S7 Airlines, скорее всего, запускает прямое сообщение между Гомелем и Москвой. Компания пока не объявила о новом направлении официально, однако билеты уже доступны для покупки через агрегаторы.
Судя по билетам, которые есть в продаже, самолеты S7 из Гомеля в Москву отправятся 1, 6, 8, 10, 22 и 29 июня. Из обратных рейсов из Москвы в Гомель указаны 1, 3, 6, 8 и 15 июня, а также 4 июля.
Один билет из Гомеля в Москву и обратно обойдется в 8213 российских рублей (279 белорусских рублей по текущему курсу).
Напомним, ранее рейсы «Гомель — Москва» и «Минск — Санкт-Петербург» планировала другая авиакомпания — «Победа». Российский лоукостер подал заявку на выполнение полетов из Гомеля с 16 февраля, департамент по авиации Минтранса РБ
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Компания пока не объявила о новом направлении официально, однако билеты уже доступны для покупки через агрегаторы.
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