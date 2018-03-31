Жанна Ковалевская из Витебского района отмечена Благодарностью председателя облисполкома

На областном форуме животноводов за высокие производственные достижения по итогам 2017 года птицеводу бройлерного цеха № 1 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Жанне Ковалевской вручена Благодарность председателя облисполкома. В этой награде — частичка труда каждого члена бригады, кто добросовестно работает, создавая имидж предприятия, считает женщина.

И таковых в открытом акционерном обществе много, о чем свидетельствует представительство на празднике — оно составляло третью часть делегации района. В зале присутствовали операторы машинного доения, животноводы, птицеводы, специалисты отрасли.

Четвертая бригада бройлерного цеха № 1 на выращивании птицы обеспечила лучшие производственные показатели на финише года. В ее составе на моноблоке № 9 слаженно работает трио в лице двух птицеводов — Жанны Ковалевской, Анны Карабкиной и слесаря Андрея Газинова. Под их опекой до 90 тысяч голов птицы от суточного возраста до убоя. Посменно птицеводы ухаживают за пернатой оравой: кормят, чистят, лечат, отслеживают температурный режим в помещении. Это ж какие сноровка и терпение требуются, чтобы выходить, вырастить маленькие пушистые комочки! На 42–43 сутки бройлеры идут на убой. Среднесуточные привесы достигают 60,7 грамма при плане 60. Сохранность поголовья свыше 96 процентов. Такие показатели возможны только при создании для птицы комфортных условий. А для этого маленький коллектив моноблока, впрочем, как и всей бригады, работает на совесть.

— Всегда оперативно решает возникающие вопросы мастер Ольга Облицова. Она в курсе всех дел в каждом из четырех моноблоков, — рассказывает Жанна Феоктистовна. — Да и генеральный директор Анна Васильевна Норкус интересуется каждым подразделением, постоянно проявляет заботу о тружениках.

Теперь Ковалевская сама передает опыт коллегам помладше — сказывается 20-летняя практика работы. Она с благодарностью вспоминает свою наставницу Нелли Герасимовну Филимонову, которая научила ее главному — не просто ответственно относиться к делу, а «общаться» с птичками, понимать их и любить.

Добросовестный труд на предприятии не остается незамеченным. Несколько лет тому назад фото Жанны Ковалевской было занесено на Доску почета открытого акционерного общества. В копилке наград птицевода — Грамота республиканского уровня.

— У нас очень хороший, дружный коллектив — и в бригаде, и на фабрике, — признается Жанна Феоктистовна. — В таком работать спустя рукава просто стыдно.

И женщина не лукавит, иначе разве сложилась бы семейная династия? Ее сын Роман работает на предприятии механизатором. Дочь Регина получает профессию зоотехника в академии ветеринарной медицины и очень может быть, что придет на фабрику дипломированным специалистом. Дорогу сюда проложила мама, являя пример преданности профессии и ответственного отношения к делу.

Нина Столяренко

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