На Радуницу в Гомеле организуют дополнительные пригородные экспресс-маршруты

Как сообщили в Гомельском горисполкоме, 17 апреля с 7.00 до 17.00 будут организованы пригородные экспрессные маршруты «проспект Речицкий – кладбище «Стукачевское», «кладбище «Рандовское» – кладбище «Стукачевское». А также городские экспрессные маршруты: «проспект Речицкий – Осовцы», «проспект Речицкий – кладбище «Рандовское», «Осовцы – кладбище «Стукачевское», «Кристалл – кладбище «Южное», «улица Чкалова - кладбище «Южное".





