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На Радуницу в Гомеле организуют дополнительные пригородные экспресс-маршруты
13.04.2018 — Новости Общества | Гомельская Правда
Как сообщили в Гомельском горисполкоме, 17 апреля с 7.00 до 17.00 будут организованы пригородные экспрессные маршруты «проспект Речицкий – кладбище «Стукачевское», «кладбище «Рандовское» – кладбище «Стукачевское». А также городские экспрессные маршруты: «проспект Речицкий – Осовцы», «проспект Речицкий – кладбище «Рандовское», «Осовцы – кладбище «Стукачевское», «Кристалл – кладбище «Южное», «улица Чкалова - кладбище «Южное".
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17 апреля с 7.00 до 17.00 будут организованы пригородные экспрессные маршруты «проспект Речицкий – кладбище «Стукачевское», «кладбище «Рандовское» – кладбище...
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