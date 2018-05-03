﻿ Директор «Брестского спецпредприятия» рассказал, как благоустраивают кладбища к Радунице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор «Брестского спецпредприятия» рассказал, как благоустраивают кладбища к Радунице

13.04.2018 15:42 — Новости Общества | Брестский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Приближается Радуница – день, когда мы поминаем тех, кого нет среди нас. В это время оживляется торговля искусственными цветами, наполняются автобусы, везущие горожан на кладбища.

  • Директор «Брестского спецпредприятия» рассказал, как благоустраивают кладбища к Радунице
О том, как благоустраивают кладбища, рассказал директор «Брестского спецпредприятия» Алексей Шевердин (на снимке).

Контейнеры заполняют за час

«Каждый год десятки тысяч людей в это время направляются на места погребения, чтобы привести в порядок могилы и почтить память усопших. Нынешние погодные условия не всем позволили заблаговременно сделать то, что планировали. И сейчас началась жаркая пора. Многие обращаются к нам за помощью, мы стараемся справляться», – объяснил особенность этой, первой тёплой недели Алексей Шевердин. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что по прибытии на кладбище у человека может возникнуть впечатление, что мусор не вывезен: «Буквально за полчаса-час контейнеры заполняются полностью. Мы их вывозим по несколько раз за день».

Так и есть: сухая трава с прошлой осени, старые венки – они заполняют контейнеры очень быстро. Это действительно самая напряжённая неделя для «Спецпредприятия».

Сколько бы ни стоило

Особенность кладбища «Северного» известна – глинистый грунт не даёт дождевой воде просачиваться, из-за этого лужи и грязь. Однако у директора предприятия есть чёткий план, что нужно делать, чтобы победить досадные геологические обстоятельства: «Северное» – это единственное крупное перспективное и в то же время проблемное кладбище. Основная проблема – грунт не фильтрует дождевую воду, и он становится жижей. В результате нужно больше времени, чтобы земля подсохла. Подсыпка грунта не прекращается. Если возникают вопросы, обращайтесь к мастеру кладбища, будем решать».

А вот какие технические решения принимаются: «Вода стекает по дорогам, мы их выравниваем под правильным уклоном и соединяем. И так сектор за сектором. Будем это делать, пока полностью не решим проблему, сколько бы это ни стоило. Но для этого нужно время».

Рассказал директор и о новшестве на «Северном»: «В порядке эксперимента на одном из секторов стали за плату предлагать выкладывать дорожки из мелкоштучной плитки собственного производства. Услуга оказалась востребованной».

Ремонт дорог и ограждений

Хотя кладбище «Северное» сейчас основное, в зоне ответственности «Спецпредприятия» ещё 12 кладбищ. Вот какая работа там ведётся: «В этом и прошлом году – большая работа по благоустройству кладбищ. На «Плоске» провели ремонт здания и главного входа. В этом году начнем ремонтировать асфальтовое покрытие. Другая важная задача – поменять ветхие деревянные ограждения на кладбищах. «Митьки», вульковское, часть забора на «Плоске»… Будем ставить ажурные бетонные заборы собственного производства – так дешевле», – поделился планами директор предприятия.

Особое внимание уделят Тришинскому кладбищу как самому старому некрополю города. «За последние два года там проделана большая работа по очистке. Осенью и весной, особенно во время месячников по благоустройству, мы проводим по пять-шесть субботников, привлекли тысячи людей. Вырублен кустарник, из-за которого нельзя было пройти между захоронениями».

То, что на Тришине стало светлее после очистки от кустарника, заметно сразу, когда проезжаешь мимо. Но старых деревьев там ещё очень много – около трёхсот, их будут удалять аккуратно, чтобы не нарушать аутентичность кладбища. Доводилось слышать от брестского архитектора-реставратора Николая Власюка, что на таком кладбище должен быть элемент эстетической запущенности, чтобы сохранить дух времени. Да, вросшие в дерево крест или ограда видятся метафорой времени…

Всё зависит от человека

Завершая беседу с Шеверденым, я поинтересовался, насколько рутинна работа на его предприятии. Ответ был неожиданным: «Всё зависит от человека. Почти за три года работы я ни разу не пожалел, что судьба меня определила сюда. На самом деле работа здесь творческая. Казалось бы, что тут может быть творческого? Но если человек правильно настроен, есть над чем поработать. У нас сложился хороший коллектив, оказание ритуальных услуг требует психологической подготовки и умения разговаривать с людьми».

После окончания беседы мы прошлись по цехам. Произвёл впечатление станок, который по компьютерной модели вытачивал тонкий рисунок на камне. А в цеху, где делали венки, понравилось настроение работниц, которые складывали букеты. Аккуратность и добросердечность в такой работе на первом месте.

Валерий ЦАПКОВ
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приближается Радуница – день, когда мы поминаем тех, кого нет среди нас. В это время оживляется торговля искусственными цветами, наполняются автобусы, везущие...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте пьяная мать уронила коляску с 4-месячным малышом. Ребенок в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Общества)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика