Директор «Брестского спецпредприятия» рассказал, как благоустраивают кладбища к Радунице

Приближается Радуница – день, когда мы поминаем тех, кого нет среди нас. В это время оживляется торговля искусственными цветами, наполняются автобусы, везущие горожан на кладбища.

О том, как благоустраивают кладбища, рассказал директор «Брестского спецпредприятия» Алексей Шевердин (на снимке).



Контейнеры заполняют за час



«Каждый год десятки тысяч людей в это время направляются на места погребения, чтобы привести в порядок могилы и почтить память усопших. Нынешние погодные условия не всем позволили заблаговременно сделать то, что планировали. И сейчас началась жаркая пора. Многие обращаются к нам за помощью, мы стараемся справляться», – объяснил особенность этой, первой тёплой недели Алексей Шевердин. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что по прибытии на кладбище у человека может возникнуть впечатление, что мусор не вывезен: «Буквально за полчаса-час контейнеры заполняются полностью. Мы их вывозим по несколько раз за день».



Так и есть: сухая трава с прошлой осени, старые венки – они заполняют контейнеры очень быстро. Это действительно самая напряжённая неделя для «Спецпредприятия».



Сколько бы ни стоило



Особенность кладбища «Северного» известна – глинистый грунт не даёт дождевой воде просачиваться, из-за этого лужи и грязь. Однако у директора предприятия есть чёткий план, что нужно делать, чтобы победить досадные геологические обстоятельства: «Северное» – это единственное крупное перспективное и в то же время проблемное кладбище. Основная проблема – грунт не фильтрует дождевую воду, и он становится жижей. В результате нужно больше времени, чтобы земля подсохла. Подсыпка грунта не прекращается. Если возникают вопросы, обращайтесь к мастеру кладбища, будем решать».



А вот какие технические решения принимаются: «Вода стекает по дорогам, мы их выравниваем под правильным уклоном и соединяем. И так сектор за сектором. Будем это делать, пока полностью не решим проблему, сколько бы это ни стоило. Но для этого нужно время».



Рассказал директор и о новшестве на «Северном»: «В порядке эксперимента на одном из секторов стали за плату предлагать выкладывать дорожки из мелкоштучной плитки собственного производства. Услуга оказалась востребованной».



Ремонт дорог и ограждений



Хотя кладбище «Северное» сейчас основное, в зоне ответственности «Спецпредприятия» ещё 12 кладбищ. Вот какая работа там ведётся: «В этом и прошлом году – большая работа по благоустройству кладбищ. На «Плоске» провели ремонт здания и главного входа. В этом году начнем ремонтировать асфальтовое покрытие. Другая важная задача – поменять ветхие деревянные ограждения на кладбищах. «Митьки», вульковское, часть забора на «Плоске»… Будем ставить ажурные бетонные заборы собственного производства – так дешевле», – поделился планами директор предприятия.



Особое внимание уделят Тришинскому кладбищу как самому старому некрополю города. «За последние два года там проделана большая работа по очистке. Осенью и весной, особенно во время месячников по благоустройству, мы проводим по пять-шесть субботников, привлекли тысячи людей. Вырублен кустарник, из-за которого нельзя было пройти между захоронениями».



То, что на Тришине стало светлее после очистки от кустарника, заметно сразу, когда проезжаешь мимо. Но старых деревьев там ещё очень много – около трёхсот, их будут удалять аккуратно, чтобы не нарушать аутентичность кладбища. Доводилось слышать от брестского архитектора-реставратора Николая Власюка, что на таком кладбище должен быть элемент эстетической запущенности, чтобы сохранить дух времени. Да, вросшие в дерево крест или ограда видятся метафорой времени…



Всё зависит от человека



Завершая беседу с Шеверденым, я поинтересовался, насколько рутинна работа на его предприятии. Ответ был неожиданным: «Всё зависит от человека. Почти за три года работы я ни разу не пожалел, что судьба меня определила сюда. На самом деле работа здесь творческая. Казалось бы, что тут может быть творческого? Но если человек правильно настроен, есть над чем поработать. У нас сложился хороший коллектив, оказание ритуальных услуг требует психологической подготовки и умения разговаривать с людьми».



После окончания беседы мы прошлись по цехам. Произвёл впечатление станок, который по компьютерной модели вытачивал тонкий рисунок на камне. А в цеху, где делали венки, понравилось настроение работниц, которые складывали букеты. Аккуратность и добросердечность в такой работе на первом месте.



Валерий ЦАПКОВ