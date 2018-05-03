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Республиканский субботник пройдет 21 апреля

13.04.2018 16:58 — Новости Общества | Витебские вести  
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Республиканский субботник пройдет 21 апреля по всей стране.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь, республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству, местным исполнительными распорядительным органам рекомендовано на добровольной основе провести субботник на рабочих местах либо благоустроить и привести в надлежащий порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Республиканский субботник пройдет 21 апреля
Фото из архива «Витебских вестей»

Деньги, заработанные на республиканском субботнике, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком, в установленном Минфином порядке.

Половину этих средств направят непосредственно на благоустройство и приведение в порядок населенных пунктов и подготовку к летнему периоду оздоровительных и спортивных лагерей.

Вторая часть будет израсходована на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи  в Минске в целях организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр в 2019году.

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканский субботник пройдет 21 апреля по всей стране.
 
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