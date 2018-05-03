В Гомеле стартовал социальный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»

Его организаторы предлагают помогать нуждающимся людям с помощью крышек от различных пластиковых бутылок.







Для этого нужно не выбрасывать их на свалки, а собирать в специальные контейнеры, установленные в торговых объектах, учреждениях образования и других местах массового пребывания людей, передавать собранное вторсырье перерабатывающим организациям на возмездной основе. Далее за счет полученных средств можно будет приобрести медикаменты, мединвентарь и медоборудование, чтобы передать их больным детям и взрослым.

Как рассказала один из организаторов проекта Александра Терентьева, в Беларуси проживают около 565 тысяч детей и взрослых с инвалидностью. Многим из них не хватает государственного финансирования на лечение и реабилитацию. При этом в стране ежегодно на свалках образуется около четырех тонн пластиковых крышек от бутылок из-под напитков, парфюмерии и химии, стоимостью более 800 тысяч долларов.

Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» шагает по нашей стране. В университетах, школах, детских садах, кафе, офисах и даже подъездах собирают пластиковые крышки. Уже достигнута договоренность с перерабатывающим заводом и другими объектами, где будут установлены специальные контейнеры для сбора крышек, также найден склад для хранения крышек.





