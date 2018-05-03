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«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 17 апреля

13.04.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Досрочная выплата пенсий (пособий) за 17 апреля будет организована в отделениях почтовой связи (ОПС) РУП «Белпочта». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе компании.

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 17 апреля

Выплата пенсий (пособий) будет осуществляться следующим образом: с 13 апреля — в отделениях почтовой связи Минска, с 14 апреля — во всех ОПС Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, в сельских ОПС Гомельской и Гродненской областей; 16 апреля — в ОПС Витебска, в городских ОПС Гомельской и Гродненской областей.

17 апреля 2018 года будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

О режиме работы отделений можно узнать в саll-центре РУП «Белпочта» по номеру 154.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/belpochta-dosrochno-vyplatit-pensii-za-17-aprelja-298647-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Досрочная выплата пенсий (пособий) за 17 апреля будет организована в отделениях почтовой связи (ОПС) РУП "Белпочта". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе...
 
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