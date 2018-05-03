"Такие дети раз в столетие рождаются". Как сельская "звездочка" Вика "уделывает" всех на олимпиадах

17-летняя Вика Терлецкая не ходила в частный Монтессори-сад, не посещала детские академии интеллектуального развития и не занималась комплексной «прокачкой» своих способностей в дорогостоящих кружках. Она, может быть, всем этим и занималась бы, но всего этого не было и нет в радиусе 30 километров от ее родной деревни Нечатово. Зато у девочки есть мотивированные родители, сельская школа и желание выучиться и поступить в вуз на биофармахимика, чтобы помочь своему старшему брату, которому необходимы импортные лекарства. До цели осталось рукой подать. Репетиционное тестирование по биологии Вика сдала на 97 баллов, химии — на 100 баллов, а по белорусскому у нее автоматом высший результат за республиканскую олимпиаду, на которой девочка побеждает третий год подряд. Вся подготовка — без репетиторов. Вы все еще считаете, что сельское образование городскому не конкурент? Скажите это Вике.





Агрогородок Федоры находится на юге страны, в Столинском районе. В отличие от «огуречной агломерации», здесь меньше парников и ближе украинская граница. По легенде, давным-давно тут жил Федор с женой Федорой и тремя сыновьями, которых тоже звали Федорами. Отсюда и название.



Подтопленное поле в Пинском районе

Один из местных центров притяжения — это средняя школа, которая обслуживает агрогородок и несколько соседних деревень. Построили ее по типовому проекту, который предусматривал установку у главного входа бюста Ленина. Если для советских школьников такое соседство было логичным, то «поколение Z» памятник воспринимает как привет из прошлого. Как шутят в школе, некоторые думают, что это бюст какого-то бывшего директора школы.





Олимпиаду по астрономии выиграла на спор

По будням каждое утро школьный автобус собирает по окрестностям учеников. Дорога одиннадцатиклассницы Вики от дома в Нечатово до школы в Федорах занимает 10−15 минут. Населенные пункты разделяет несколько километров пути по асфальтированной и в меру разбитой дороге.

Девочка выросла в семье педагогов, ее мама преподает в начальных классах той же Федорской средней школы. С виду Вика — обычная старшеклассница: страничка в ВК, фоточки, посты. Правда, «мемасики» — не подростково-любовной направленности: со страницы будущей абитуриентки на пользователя скучающе поглядывает Исаак Ньютон с подписью: «Тебе скучно и одиноко? Учи физику».

Для Федорской средней школы Вика — местная Дарья Домрачева. На лыжах не ходит и не стреляет, но на олимпиадах побеждала не раз: районных, областных и три раза подряд на республиканских.





— За три года она участвовала в районных олимпиадах: по русскому, белорусскому языкам, географии, обществоведению, химии, астрономии. В девятом классе пошла на олимпиады по белорусскому языку, географии, астрономии. Астрономию Вика выучила самостоятельно — в школах этот предмет изучается в 11-м классе. А она в девятом классе набрала максимальное количество баллов среди одиннадцатиклассников, — говорит учитель белорусского языка и литературы Надежда Полукошко.

— Это был простой спор. Один знакомый математик мне сказал, что филологи ничего не могут. Ничего не могут? Ах так?! — смеется Вика.

«На перемене дети в телефонах играют, а Вика в смартфон — и черпает информацию»

Именно Надежда Полукошко обнаружила в девочке потенциал. Селекцию будущих победителей Надежда Николаевна проводит в пятом классе.

— Я завуч и знаю детей уже с начальной школы. Посещаю уроки, вижу, кто как работает. Первый месяц пятого класса присматриваюсь к детям, выбираю себе «жертву». Вика как раз стала одной из них. Уже с пятого класса мы с ней начали целенаправленную подготовку по белорусскому языку.



Учитель белорусского языка и литературы Надежда Полукошко

В девятом классе школьница из Федор победила на районных олимпиадах по четырем предметам: русскому, белорусскому, географии, астрономии. На областном этапе школьники могли участвовать только в одной дисциплине. Вика выбрала белорусский язык — у нее очень трепетное к нему отношение.

— Есть такие вещи, которые человек обязан знать. Как я могу быть человеком, если я не знаю языка, на котором разговаривал мой прапрапрадед?!



Река Стыр на границе Пинского и Столинского районов

Тогда Вика выиграла областную, а за ней — республиканскую олимпиаду. В 10-м классе лучшую ученицу Федорской средней школы опять отправили на районные олимпиады.

— Тогда — на обществоведение и белорусский язык. Везде первые места, — вспоминает преподаватель.

С республиканской олимпиады по белорусскому в 10-м классе школьница вновь вернулась с победой. В этом году — такой же результат.





По мнению Надежды Полукошко, успехи Вики на 30% — заслуга преподавателей, а 70% — ее личная:

— Ее настойчивости, трудоспособности, самоорганизации может позавидовать любой взрослый. У нее ни одна минутка не пропадает. На перемене дети в телефонах играют, а Вика в смартфон — и черпает информацию. Это звездочка. Такие дети, наверное, раз в столетие рождаются.

«Как мы можем быть белорусами без своего языка?»

Как и во многих сельских школах, в Федорах обучение проходит на белорусском языке. При этом язык повседневного общения в агрогородке — русский. Несмотря на лингвистический диссонанс, родители ни разу не жаловались в администрацию на то, что детям сложно усваивать программу «на мове», говорит директор Инна Шуканова. Эти дети, которые живут в билингвальной среде, искренне удивляются реакции жителей крупных городов на их свободное общение между собой на белорусском.

— Когда мы в Бресте с девочкой ехали в троллейбусе и разговаривали на белорусском, на нас так смотрели, будто мы папуасы, которые еще и мамонта за собой ведут. Это на самом деле странно — когда в Польше разговаривают на польском, в Литве — на литовском, в России на русском, а в Беларуси… тоже на русском. Как мы можем быть белорусами без своего языка?! Как нас могут уважать? — задает риторический вопрос Вика.





— Свежий пример. Я иду по Мозырю и размаўляю са сваёй сяброўкай. Зразумела — на беларускай мове, — легко переключается на белорусский Надежда Полукошко. — Я абганяю дзяўчыну, яна глядзіць на мяне і кажа: «По-белорусски, но так красиво»…

Педагоги уверяют: ученикам школьная программа на белорусском языке дается без проблем: «Вот когда уже пойдут в университет, могут возникнуть сложности».

— Мне учитель физики рассказал один случай, — добавила Вика. — По-белорусски электрическая цепь — «электрычны ланцуг». Его ученик поступил в университет, на первом занятии ему показывают электрическую цепь и спрашивают: «Что это?». Он отвечает: «Ланцуг». Все засмеялись и дали ему кличку «ланцуг». Но на самом деле учиться на белорусском не тяжело. Да, все пособия для подготовки к ЦТ — на русском. Но и это несложно. Наоборот, полезно, билингвизм. Иногда тяжело ребятам во время тестирования с некоторыми словами. Например, «вапна» по-русски — это известь. Они видят в тесте слово «известь» — и думают, что же это такое?





«Когда чужая боль становится своей, ты сам становишься мягче»

Благодаря победе на республиканской олимпиаде Вика могла без экзаменов поступить в любой университет на соответствующую специальность. Однако девушка не будет выбирать легкий путь — ведь она мечтает стать биофармахимиком.

— Я хотела бы приносить своей работой пользу, делать что-то хорошее для людей, полезное. Чтобы потом вспомнить, что ради чего-то жила и что-то хорошее сделала. (…) Я с самого детства хотела связать свою жизнь с лекарствами потому, что моему старшему братику, который неизлечимо болен, нужны импортные лекарства. Это все очень сложно, я бы хотела исправить ситуацию и подобрать новые лекарства. Как говорится, никто не сможет понять чужую боль. Когда чужая боль становится своей, ты сам становишься мягче — и лучше понимаешь людей, которым нужны лекарства, которые болеют.



