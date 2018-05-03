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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 15 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, по северо-востоку - плюс 1-4 градуса. Днем ожидается 16-21 градус, по юго-западу - 22-24 тепла.-0-

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