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Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в минскую БСМП

14.04.2018 11:07 — Новости Общества | БелТА  
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Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в минскую БСМП
Джо Линн Тернер

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер госпитализирован в минскую БСМП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно", - рассказали в пресс-службе.

Пациент находится в Больнице скорой медицинской помощи Минска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер госпитализирован в минскую БСМП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. ...
 
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