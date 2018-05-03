Длинные выходные в Бресте будут теплыми, но с дождем

В длинные выходные ожидается теплая, солнечная погода, но во вторник возможен дождь, сообщает meteoinfo.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В воскресенье в Бресте будет небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +19…21 °С.

В понедельник будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит +21…23 °С.

Вторник будет пасмурным. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +19 градусов тепла.