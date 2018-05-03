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Длинные выходные в Бресте будут теплыми, но с дождем
14.04.2018 11:22 — Новости Общества | Tut.by
В длинные выходные ожидается теплая, солнечная погода, но во вторник возможен дождь,
В воскресенье в Бресте будет небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +19…21 °С.
В понедельник будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем составит +21…23 °С.
Вторник будет пасмурным. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +19 градусов тепла.
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Вторник будет пасмурным. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +19 градусов тепла.
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