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СК завершил громкое уголовное дело в АПК

14.04.2018 12:03 — Новости Общества | БДГ  
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Следственный комитет завершил расследование ряда уголовных дел в отношении должностных лиц с нескольких предприятий АПК.

В конце мая прошлого года МВД совместно с УБЭП изобличили коррупционную схему в сфере АПК: было возбуждено 15 уголовных дел, соединенных в одно производство. В ходе расследования были установлены систематические факты получения взяток руководителями нескольких госпредприятий за лоббирование интересов управляющей компании холдинга «АФМ».

По данным Следственного комитета, в период с июля 2016 года по апрель 2017 года фигуранты получали взятки за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции (кормовых добавок и ветеринарных препаратов).

Для направления в суд прокурору переданы уголовные дела по обвинению:

  • заместителя директора УП «Минская овощная фабрика», 
  • генерального директора ОАО «Слонимский мясокомбинат», 
  • директора УП «ЖодиноАгроПлемЭлита»,
  • директора ОАО «Смолевичский райагросервис», 
  • директора ОАО «Вилейский комбикормовый завод»,
  • директора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов».

Суммы взяток по эпизодам, установленным предварительным следствием, составили до 3,5 тыс. долларов. Размер получаемых вознаграждений определялся в процентном соотношении (до 10%) от сумм, перечислявшихся в адрес коммерческой организации, и в зависимости от сроков их перевода.

 
 
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Следственный комитет завершил расследование ряда уголовных дел в отношении должностных лиц с нескольких предприятий АПК.
 
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