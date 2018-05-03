СК завершил громкое уголовное дело в АПК

Следственный комитет завершил расследование ряда уголовных дел в отношении должностных лиц с нескольких предприятий АПК.

В конце мая прошлого года МВД совместно с УБЭП изобличили коррупционную схему в сфере АПК : было возбуждено 15 уголовных дел, соединенных в одно производство. В ходе расследования были установлены систематические факты получения взяток руководителями нескольких госпредприятий за лоббирование интересов управляющей компании холдинга «АФМ».

По данным Следственного комитета, в период с июля 2016 года по апрель 2017 года фигуранты получали взятки за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции (кормовых добавок и ветеринарных препаратов).

Для направления в суд прокурору переданы уголовные дела по обвинению:

заместителя директора УП «Минская овощная фабрика»,

генерального директора ОАО «Слонимский мясокомбинат»,

директора УП «ЖодиноАгроПлемЭлита»,

директора ОАО «Смолевичский райагросервис»,

директора ОАО «Вилейский комбикормовый завод»,

директора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов».

Суммы взяток по эпизодам, установленным предварительным следствием, составили до 3,5 тыс. долларов. Размер получаемых вознаграждений определялся в процентном соотношении (до 10%) от сумм, перечислявшихся в адрес коммерческой организации, и в зависимости от сроков их перевода.