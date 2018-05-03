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СК завершил громкое уголовное дело в АПК
14.04.2018 12:03 — Новости Общества | БДГ
Следственный комитет завершил расследование ряда уголовных дел в отношении должностных лиц с нескольких предприятий АПК.
В конце мая прошлого года МВД совместно с УБЭП изобличили
По данным Следственного комитета, в период с июля 2016 года по апрель 2017 года фигуранты получали взятки за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции (кормовых добавок и ветеринарных препаратов).
Для направления в суд прокурору переданы уголовные дела по обвинению:
Суммы взяток по эпизодам, установленным предварительным следствием, составили до 3,5 тыс. долларов. Размер получаемых вознаграждений определялся в процентном соотношении (до 10%) от сумм, перечислявшихся в адрес коммерческой организации, и в зависимости от сроков их перевода.
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Следственный комитет завершил расследование ряда уголовных дел в отношении должностных лиц с нескольких предприятий АПК.
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